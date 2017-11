Rama: Dibra do të jetë oborri i pasëm i metropolit

Kryeministri Edi Rama që prej ditë së premte e ka zhvendosur mbledhjen e qeverisë në Dibër së bashku me kabinetin qeveritar. Në një takim që po zhvillon me banorët e Peshkopisë për planin e zhvillimit dhe shërbimet, Rama u shpreh para dibranëve se Rruga e Arbrit në projekt ka një përmirësim të konsiderueshëm.

Ai tha se rruga do të bëhet me gjysmën e kostos krahasuar me projektin e vjetër. Rama tha se pas përfundimit të rrugës, Dibra do të jetë oborri i pasëm i metropolit.

“Pas ndërtimit të rrugës, Dibra do të jetë një lagje e madhe Tiranës, pasi integrimi do të jetë i plotë. Dibra do të kthehet në oborrin e pasmë të metropolit. Me ndërtimin e rrugës do të shikojmë ndryshime të mëdha në bujqësi, turizëm dhe jo vetëm. Po diskutojmë me qeverinë Maqedonase për të ndërtimin e pjesës së mbetur në anën tjetër të rrugës”, tha Rama.

Kryeministri tha gjithashtu se qeveria do të investojë edhe rindërtimin e muzeut në Kastriot.

“Ne kemi sot edhe projektin e muzeut të Skënderbeut në Kastriot. Ne po financojmë rindërtimin e muzeut dhe mendojmë se kjo do të jetë një pikë shumë e rëndësishme që do t’i japë më shumë mundësi të gjithë zonës. Do të bëjmë investimin e munguar edhe për llixhat. Ndërhyrjet në qytete janë shumë të rëndësishme për njerëzit”, tha Kryeministri.