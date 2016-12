Rama: Blushi po bën garë me Saliun

Pas akuzave të Ben Blushit e mori fjalën kryeministri Edi Rama.

“Kam marrë një kërkesë për interpelancë nga zoti Beni, Nardi dhe Vangjeli, por si duket nuk ka asnjë lidhje me çështjen, pasi kërkesa me shkrim për interpelanca ka një premisë të gabuar, pasi nuk kanë asnjë njohuri për procesin e integrimit, pra janë të paditur”, tha Rama.

Ai shtoi më tej se “askush nuk priste një datë nga KE, por as vetë KE që ka bërë rekomandimin pozitiv me kusht, që dihet që ishte dhe mbetet Vettingu. Këtë e dinë të gjithë shqiptarët, përveç të madhit Sali dhe të vegjëlve të oborrit të dëshpëruar të opozitës. Europa tha zbatoni Vettingun, që të konsiderojmë çeljen e negociatave. Këtu edhe nuk mund ti justifikojmë këta për përkthim të gabuar, pasi ose nuk ke lexuar ose nuk do të kuptosh

Zotërinjtë duhet ta dinin, që KE nuk ka dalë me konkluzione me politikën e zgjerimit, pas vetos së Austrisë për Turqinë, pjesë e paketës ku është edhe Shqipëria.

Që nga rekomandimi në nëntor dhe e kam thënë unë dhe të gjithë, se pa nisur Vettingu nuk ka datë, çfarë datë kërkojnë këta që vijnë këtu.

Këta duan të ndryshojnë datën e zgjedhjeve të ardhshme. Këta po bëjnë garë me të madhin Sali, kush ia nxjerr më shpejt mllefin ndaj qeverisë dhe keqkuptimi është që lidhin datën me 5 kriteret.

5 prioritetet nuk janë kushte, por kritere që do të na shoqërojnë gjatë gjithë negociatave dhe pas anëtarësimit.

Sot Rumania dhe Bullgaria ndryshe nga të gjithë vendet anëtare janë të detyruara të presin çdo vit një raport”, tha Rama.