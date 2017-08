Rama, ambasadorëve: Ju mblodha për të njëjtën arsye siç bëri Nano 15 vite më parë

Në një takim me ambasadorët, kryeministri Edi Rama pohoi se ka ende punë për t’u bërë sa i takon çështjeve të jashtme diplomatike që lidhen me Shqipërinë.

Gjatë fjalimit të tij ai kujtoi edhe ish-kryeministrin Fatos Nano, një takim që ai kishte bërë me ambasadorët para 15 vitesh.

Mes të tjerash ai theksoi se asnjë nga diplomatët nuk kishte sjellë një investitor në vendin tonë.

“Një takim të ngjashëm e pat bërë edhe të hapur për mediat 15 vite më parë kryeministri Fatos Nano, ai e pati ngritur zërin me ndonjë koleg tuajin, mund të ketë qenë edhe ndonjë prej ty.

E ka bërë për të njëjtën mungesë që më ka thirrur sot mua këtu. E kam kërkuar këtë takim të posaçëm pas disa kohësh, ndaj dua të shtjelloj një temë me rëndësi të veçantë, të lënë pas dore, në tërë vitet e tranzicionit të shërbimit të jashtëm shqiptar ku 4 vitet e fundit s’bënë përjashtim fatkeqësisht.

Roli i shërbimit të jashtëm në ekonominë e Shqipërisë. Dua të bëj të qartë një gjë sipas meje me fort rëndësi. Përgjegjësia në mungesën dramatike 27-vjeçare të shërbimit të jashtëm në raport me ekonominë e vendit, janë shumë faktorë dhe aktorë. Duhet bërë një analizë serioze e arsyeve, e para është vëmendja krejt periferike e lidershipit politik të ministrisë së jashtme, dhe kjo është e para gjë që duhet të ndryshojë menjëherë me se s’bën”, tha Rama.

“Vlerësoj cilësinë e shërbimit publik konsullor ku ulen ndjeshëm korrupsioni dhe ankthi dhe stresi i bashkatdhetarëve tanë jashtë vendit. Por ka ende punë për t’u bërë. S’do e mohoja as ndonjë kontribut individual prej jush brenda shërbimit. I kam mirë parasysh dhe sfidat që është përballur ky shërbim. Dëshiroj që fjala ime sot të reflektojë dhe ta shohim me kuraje dhe ftohtë. Kohët kanë ndryshuar gjerësisht.

Kontinenti ku jetojmë është i trazuar.

Globalizimi ka prishur edhe ekuilibra të hershëm dhe shpesh herë ndihet kërcënues. Qoftë rreziqet e reja, kërkojnë një qasje të re, përpjekje dhe zgjidhje të reja, zgjidhje specifike. Ndërkohë që vendi ynë ka kërkesa që shtohen, legjitime, më këmbëngulëse. Kërkesa ndaj të gjithëve natyrisht, ndaj qeverisë në radhë të parë. Kërkesa kudo, në çdo sferë. Kjo vlen në radhët më të para, për diplomacinë tonë dhe shërbimin tonë të jashtëm.

Kjo sferë mbulon një pjesë të kombit tonë që është më shumë e madhe jashtë se brenda.

Hendeku ku duhet të jemi është shumë i madh. Harku i shpejtësisë së këtyre përgjegjësive është shumë herë më intensiv sesa ishte pak vite më parë. Do vazhdoj të punoj për forcimin e pozitiva tonë në rajon. Por kjo nuk mjafton.

Ne nuk jemi as një shtet i madh, me përgjegjësia të pashmangshme, dhe as një shtet i vogël me probleme ndërkombëtare. Ne nuk mund ta shmangim dot ekzistencën e shërbimeve të jashtme. Më falni po, në këndvështrimin tim kjo lloj rutine ngjan qametshëm me vendin e dikurshëm që u jepnim mend gjithë botës. Ju u thërrasin Shkëlqesi, një emër i respektuar”, pohoi Rama.