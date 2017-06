Punësimi i rregullt në Gjermani, lista e 25 profesioneve ku mund të gjesh punë

Për të gjithë ata që janë të interesuar për të emigruar dhe ndërtuar një jetë në Gjermani, ka mënyra të rregullta ligjore për ta bërë këtë, pa kërkuar azil, pasi në këtë mënyrë rrezikohet edhe kthimi në Shqipëri, bashkë edhe me penalitete të tjera. Ndër vite Gjermania ka realizuar reforma të shumta, për të lehtësuar procesin e imigrimit: Në vitin 2012 u ndryshuan dispozitat ligjore të hyrjes në vend për fuqinë punëtore të kualifikuar. Ekspertët konfirmojnë, se këto dispozita janë ndër më liberalet në mbarë botën. Njohja e diplomave të huaja është përmirësuar. Krahas kësaj është aplikuar viza gjashtë-mujore me qëllim kërkimin e vendeve të punës nga fuqia punëtore e kualifikuar. Në përfundim Karta Blu e BE-së u lehtëson qëndrimin shumë profesionistëve me nivel të lartë kualifikimi.

Marrja e Kartës Blu

Si një leje qëndrimi qendrore për kuadrot akademikë Karta Blu BE mundëson në mënyrë të thjeshtë dhe jo burokratike zhvendosjen në Gjermani të qytetarëve të shteteve të treta, të cilët kanë një diplomë të njohur shkollës së lartë dhe kërkojnë të punësohen në përputhje me kualifikimin e tyre në Gjermani. Kusht është vetëm, që aplikuesi të dëshmojë një diplomë studimesh të larta të përfunduara dhe të ruhet një kufi minimal page prej 48.400 Euro (për profesione të munguara duke nisur prej 37.752 Euro (2015)). Nëse arrihet kufiri minimal prej 48.400, nuk kërkohet miratimi i Agjencisë Federale të Punës. Kjo vlen edhe për ata aplikues me diplomë gjermane të shkollës së lartë, të cilët punësohen në një profesion të munguar dhe marrin të paktën 37.752 euro në vit (2015). Karta Blu e BE-së ofron privilegje të shumta për imigrantin dhe familjen e tij, në mënyrë të veçantë përsa i përket të drejtës së hershme të një qëndrimi afatgjatë. Në këtë mënyrë aplikuesit potencialë kanë mundësi të planifikojnë të ardhmen e tyre në Gjermani në terma afatgjatë: pas një qëndrimi 33-mujor zotëruesi i një Karte Blu të BE-së mund të marrë një leje të pakufizuar qëndrimi. Dhe nëse ky i fundit arrin të dëshmojë njohuri të gjermanishtes në nivelin B1, atëherë leja e qëndrimit jepet që pas 21 muajsh qëndrim. Bashkëshortët e të huajve, që zotërojnë një Kartë Blu të BE-së, kanë të drejtë të marrin lejen e qëndrimit edhe pa dëshmuar njohuritë e gjermanishtes përpara hyrjes në Gjermani, dhe familjarët marrin menjëherë akses të pakufizuar në tregun e punës (për punësim apo vetëpunësim).

Vizë për kërkim të një vendi pune

Viza për kërkimin e një vendi pune u mundëson të kualifikuarve të interesuar nga shtete të treta, që të vinë në Gjermani për një periudhë maksimalisht 6-mujore në kërkim të një vendi pune, në mënyrë që të gjejnë një vend pune që i përgjigjet kualifikimit të tyre. Kusht për këtë është një diplomë e njohur e shkollës së lartë dhe garantimi i vetëfinancimit të shpenzimeve të jetesës. Nëse i huaji arrin të gjejë një punëdhënës brenda gjashtë muajve, atij nuk i duhet të largohet nga Gjermania, por mund të aplikojë për lejen përkatëse të qëndrimit apo për Kartën Blu të BE-së drejtpërsëdrejti në Gjermani. Viza për kërkimin e një vendi pune mendohet të ndihmojë sipërmarrjet e vogla e të mesme, që fuqinë punëtore e kanë të orientuar më së shumti në dimension rajonal.

Gjuha gjermane

Emisionet e radios dhe oferta e internetit e Deutsche Ëelle-s Deutsche Ëelle (Dojçe Vele) ofron shumë mundësi për të mësuar gjermanisht. Në ëebfaqen gjeni kurse falas të gjermanishtes për fillestarë dhe të avancuar në gati 30 gjuhë. Atje gjenden edhe listat e frekuencave të emisioneve të radios jashtë Gjermanisë. Mund të shfrytëzoni p. sh. edhe kursin audio të gjuhës “Radio D” të zhvilluar nga Deutsche Ëelle bashkë me Institutin Goethe. Fillestarët pa njohuri të mëparshme ose me njohuri të paktë mund t’i shkarkojnë seritë audio nga Radio D ose t‘i abonojnë si “podcast”. Përveç kësaj, kursi transmetohet në 16 gjuhë nëpër DË Radio. Veç kësaj, një kurs i ri interaktiv online i gjuhës paraqet në 30 mësime me mbi 1000 ushtrime interaktive një imazh të jetës në Gjermani. Në hapat e parë në gjermanisht mund të ndihmojë edhe romani policor “Misioni Berlin”. Në qoftë se ju pëlqen të mësoni rrugës, Deutsche Ëelle ju ofron edhe një guidë gjuhësore mobile, p. sh. për celularët. Përfshin mësime të vogla me ushtrime interaktive për t’u shkarkuar. Një fjalor me fjalë dhe shprehje ju ndihmon gjatë orientimit të parë në Gjermani. Material mësimor në formë letre dhe material multimedial mund ta blini edhe në Gjermani. Lista me literaturë dhe adresa në të cilat mund të blini material mësues i gjeni nëpërmjet webfaqes ose përmes zyrës për shërbime të qytetarëve të Entit Federal për Migrim dhe Refugjatë.

Profesionet se ku të punosh në Gjermani

Sipas informacioneve të marra nga Ambasada Gjermane në Tiranë, ekonomia gjermane ka nevojë për fuqi punëtore dhe akademikë të mirëkualifikuar në shumë rajone dhe sektorë. Kështu për shembull në shumë sipërmarrje të mesme kërkohen ekspertë të teknologjisë së informacionit, teknikë dhe ekspertë të shkencave natyrore. Por kështu mundësi të shumta ka edhe në sektorin mjekësor. Por shanset më të mira për të jetuar dhe punuar në Gjermani i kanë ata që janë të mirëkualifikuar dhe kanë njohuri bazë të gjuhës gjermane, pasi në këtë mënyrë kanë mundësi edhe të bëjnë kërkime dhe aplikime vetë për pune duke nisur që nga interneti. Për të aplikuar për punë në Gjermani ka faqe online të ngjashme me faqet shqiptare si njoftime.com, ku jepen të dhëna të detajuara për numrin e vendeve të lira të punës; llojin e punës (profesionin),datën e aplikimit, qytetin ku ofrohet puna dhe punëdhënësin. Për shembull nga një kërkim që ne bëmë referuar edhe adresave ndihmëse që sugjeron Ambasada Gjermane në Tiranë, zbuluam se Gjermania ofron mijëra vende pune në të gjithë sektorët; duke nisur që nga media; te turizmi; bankat; tekstilet; marketing; financë etj;ja ku mund të klikoni për ti parë: http://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/startseite.html;jsessionid=vj4ZTXkSP5xbJbQZzRCSN4J8Jnn67v0QG6tLBc1199hBVp2CLgËB!-234483589?m=1&aa=1

Vende pune në Gjermani sipas fushave dhe profesioneve Bankier, sigurime, pasuri të patundshme ( 10 mijë e 585 vende pune) Ndërtim, arkitekturë, anketimit ( 73 mijë e 898 ) Miniera dhe gurore, qelq, qeramika ( 11 mijë e 866 ) Zyra, biznes, administrata publike ( 82 mijë e 507 ) Kimi , biologji , farmaci , fizikë ( 23 mijë e 687 ) Elektrike ( 76 mijë e 043 ) Mikpritje, Turizëm ( 42 mijë e 920) Korporatë, Humanities (25 mijë e 14) Shëndet, Mjekësi, Infermieri, Sport ( 77 mijë e 971 ) Tregti, shpërndarje, shitje ( 76 mijë 882 ) Aktivitete ndihmëse ( 91 mijë e 567 ) Dru, letër, plastike ( 38 mijë e 267 ) IT , DV, shkenca kompjuterike, matematikë ( 35 mijë e 561 ) Bujqësi , Natyra , Mjedisi ( 8069 ) Konsulence menaxhimi ( 17 mijë e 48 ) Marketing,Reklamim, Marrëdhëniet me Publikun (25 mijë 216 ) Media , art , kulturë , dizajn ( 12 mijë e 906 ) Metalike, makineritë, pajisjet e transportit (151 249 ) Ushqim dhe sende luksoze ( 35 mijë e 963 ) Ligjor , tatimor , Financa , Kontroll ( 19 mijë e 946 ) Shërbime të tjera ( 65 mijë e 950 ) Pedagogji sociale ( 49 mijë e 991 ) Tekstile , Veshje lëkure ( 14 mijë e 734 ) Transporti , Magazina , Logjistika ( 69 mijë e 596)

Agjenci punësimi që operojnë në Shqipëri

InterPersonnel është një kompani shqiptare, që është në partneritet me një kompani gjermane të njohur në tregun ndërkombëtar të punësimit dhe kualifikimit, DEKRA Akademie. Administratorët e InterPersonnel-it i kanë kontaktet me palën gjermane prej më shumë se një viti përmes filialit në Hungari. Aktualisht fokusi është tregu gjerman i punës, por në të ardhmen partneriteti do të zgjerohet dhe në shtete të tjera, si Austri, Zvicër, Angli, Vendet e Ulëta etj. Gjatë muajve të verës InterPersonnel-i bëri testimet e para, ku rezultoi se kërkesat për punësim në Gjermani në sektorin e infermierisë ishin tej parashikimeve. Mes komunikimit online u evidentua se interesimi ishte nga të gjitha rajonet e vendit. Deri më 1 shtator aplikuan rreth 1360 kandidatë, prej të cilëve në kooperim me DEKRA-n u bë përzgjedhja e rreth 400 kandidatëve. Bazuar në module bashkëkohore intervistimi u arrit te një listë fituese me 204 vetë, të cilët përbëjnë kontigjentin e parë që po trajnohet. Ka dhe një planifikim rekrutimi shtesë në tre faza edhe për 180 vetë.

Duke përdorur ndërtesën e një ish-universiteti privat në periferi të Tiranës, kursantët janë në kushte optimale për të realizuar kurikulën trajnuese, për gjuhën gjermane dhe aftësitë profesionale në një afat 12 muaj. Programi është ndërtuar bazuar në kërkesat e tregut gjerman të infermierisë, për të ngushtuar diferencat që ka përgatitja dhe kualifikimi i tyre në Shqipëri. “Pas një viti çdo frekuentues përballet me testimet dhe kur kapen nivelet e kërkuara të njohurive ata konsiderohen të gatshëm për të shkruar në Gjermani. Në këtë fazë përgatitet dokumentacioni për lejet e qëndrimit, të punës dhe lëvizjes së lirë, kjo e fundit e përhershme. Kandidatit i ofrohen opicione për landin apo për institucionin shëndetësor ku do të punojë, sipas aftësive profesionale që kanë fituar dhe profilit, si p.sh., pediatri, kirurgji, reaminacion etj. Kandidati që finalizon këtë cikël kualifikimi ka të siguruar një periudhë 2 vjeçare punësimi dhe kjo është e detyrueshme,” shprehet për Deutsche Ëelle-n dr. Musa Ahmeti, administrator i InterPersonnel.

Ledio Çarçiu, 22 vjeçar, studion në vitin e dytë Master në Fakultetin e Infermierisë në Tiranë. Për një kohë të gjatë ai ka ndjekur procedurat për punësim në Suedi, por pa pasur rezultatin e pritshëm. Tani ai është investuar për ta ushtruar profesionin në Gjermani. Kjo skemë trajnimi më duket më thjeshtë dhe më e kapshme, tregon ai për Deutsche Ëelle-n. “Sapo hyra në kontakt me InterPersonnel-in mu duk një ide brilante. Unë dua të ndjek rrugën legale të punësimit jashtë vendit. Gjermania është një destinacion që e dëshiron gjithëkush. Këto 12 muaj kam rast që të marr bazat e gjermanishtes, kjo do të jetë favor për të siguruar sa më parë një vend pune atje. E di që gjërat nuk janë të thjeshta, por unë jam i vendosur. Jam brenda profesionit që kam zgjedhur dhe besoj se do të jap maksimumin”.

Tashmë përmes këtyre aplikimeve 205 infermierë shqiptarë kanë nisur kurs kualifikimi 1-vjeçar në Tiranë si përgatitje për punësim në Gjermani. Ky modul profesional më parë është aplikuar edhe në vende të tjera si Hungari, Poloni, Rumani, Greqi e Serbi.