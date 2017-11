Publikohen mesazhet private, Damiano pendohet brenda pak minutave

Një mesazh i tij në rrjetet sociale duket se ka bërë rrëmujë të gjithë.

“Të pata than që në fillim. Hajde me mua dhe këto zhgënjime s’ki me i përjetu!”-shkruan Damiano. Kaq mjaftoi për të shpërthyer Xheni.

“Të më ishte dhënë prapë mundësia prapë kisha zgjedh Benardin 1000 herë. Nuk jam penduar për asgjë, e kam dashur e më ka dash e prapë do jetë pjesë e zemrës time. Më vjen shumë keq për ty, edhe më qenë çuni i fundit në këtë botë, nuk të kisha zgjedh. Më mirë kështu si kanë shkuar gjërat se me ty. Shihe veten në pasqyrë ndonjëherë. Jam tjetër nivel!”- shprehet ish-konkurentja e “Big Brother”.

Pas këtij shpërthimi Damiano ka publikuar mesazhet që kanë shkëmbyer me nëjri tjetri.

“Shiko sepse vertet u be dicka e madhe. Une sapo hodha foto me nje pjese te tekstit, filluan reagimet e para. Dhe sapo pash reagimet e para, direkt i shkrujta personit ne fjal qe mos te keqkuptohej. Tani une kam faj perse personi e keqkuptoj, dhe nuk e ka pa mesazhin.

Do ishte me e ndershme sikur te vinte te me thoshte mua : Damian per ke e ke ate shkrim , sepse mua me dogji. Se sa te bente insta story me ofendime si femije. Une e di qe njerzit duhet te dalin ne portale, per lajme etj etj sic ka ndodh ne shumicen e rasteve nga persona te ndryshem qe me sulmojne. Por eshte dicka kaq e peshtire qe te jetosh akoma me te kaluaren. Te jetosh me dicka qe nuk ka sens. Ok dolet ne portale sot, po neser si do ja beni ? Prandaj ulni koken behuni me krijues, beni dicka qe njerzit kan per cfare te flasin per ju. Mos te mbaheni mende si “ filani apo filankia qe sulmoj Damianon”

Pastaj dhe ne si popull Marsian qe jemi, kemi qejf sherret normal sepse ndiejm adrenalin,te shtyra dhe fryra nga portalet amatore.

Ahhhh dhe sa per keta rropq@@@a qe ofendojne thuaj skan moter ose mama. Urdheroni sepse jam 99% i mire, por aman ate 1% hmmm kujdes, se e gjeni motren ne doggystyle.

Sa per ofendimet kundrejt meje nga personi ne fjal. No problem dikush ka nivel, dikush ska nivel, prandaj jam #tjeternivell.

Prandaj ju 50k qe me mbeshtesni e ndiej si detyrim, tju shpjegoja situaten si eshte ne brendesi, jo ate qe paraqesin te tjeret.” përfundoi ai.

Por pak minuta më vonë ai është penduar dhe ka fshirë publikimin e tij.