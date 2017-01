Pse shkruaj për Kishën?

Nga Dr. Isidor Koti

Pyetja e duhur që do vlente për titullin e këtyre radhëve, mund te ishte: Pse duhet të japim kontribut për Kishën”? Por meqenëse kontributi im modest, i hershëm, aktual dhe deri në fund të jetës sime si i krishterë, lidhet me talentin që më ka dhënë Zoti, të shkruarin, pyetja do kërkojë një përgjigje më konkrete.

E për të dhënë një përgjigje të tillë, mora shkas nga një bisedë e fundit që pata me një vëllain tim në besim, i cili më trajtoi një problem të kaluar, për fundin e përfolur të së ardhmes sime në Kishë, pas një fatkeqësie personale që u mbyll më së miri, me ndihmën e Zotit. I thashë atij e kujtdo që i lexon këto detaje, se fundi i një të krishteri është gjykimi i fundit, pavarësisht se ka interpretime të diskutueshme se Krishti (?) e për pasojë Kisha (?) nuk bën kompromis me padrejtësinë.

E kur themi për padrejtësi, mendoj se duhet të jemi të kujdesshëm kur kalojmë në gjykim, që të mos marrim role që nuk na përkasin, ngaqë nuk e dimë të vërtetën e plotë të çdo ngjarje apo historie. E drejta dhe padrejtësia janë argumente teologjike që kërkojnë thellësi dijesh, por unë nuk i përkas kësaj fushe, së paku në aspektin teorik. Por për përjetimin e besimit tim në Krisht, për përparimin e Kishës sime, si i krishterë orthodhoks, mund të flas, me kërshëri madje, deri në frymën e fundit, sepse është krenaria më e madhe, mbase e vetme e vërtetë. Ky është identiteti që më pasuron, sepse më mban të lidhur pambarimisht me Udhën, Të Vërtetën dhe Jetën, me të cilat u identifikua vet Shpëtimtari ynë, Zoti Krisht.

Unë kam vendosur të ofroj diçka për Kishën, një pikë ujë në oqeanin e thellë të pasurisë së saj, sepse që ditën e pagëzimit, kur prifti më ftoi të mohoja djallin e të pohoja Krishtin, kam dëgjuar një thirrje që më kumbon përherë në vesh: “Shkoni e predikoni Krishtin në gjithë dhenë”. E Krishtin unë e shoh te Kisha, tek nëna jonë, dhe nëse nuk e shohim nënën si Kishë, si mund të na shikojë Zoti si At? Së paku, unë këtë frazë e kam mësuar që i vogël, ditët e para kur u hapën kishat në vitin 1991. Ne ishim atëherë kureshtarë, por tani jemi bërë të arsyetueshëm e të pjekur dhe e kemi marrë besimin seriozisht, duke u përpjekur sa mundemi, pavarësisht rënieve.

Unë shkruaj për Kishën, sepse e njoh veten për mëkatar. Po, jam mëkatar në kërkim të pendimit dhe shpëtimit. Prandaj shkruaj për Kishën, sepse është i vetmi vend që mund të kërkoj këta dy thasë me florinj të përjetshëm: PENDIMIN dhe SHPËTIMIN. Kur shkruaj për Kishën, nuk mendoj për lavdi, as për karrierë. Sot je në një karrige, nesër në tjetrën, e një ditë të bukur mund të biesh përtokë e mbetesh pa asgjë. I kam përjetuar të gjitha gjendjet. Në një moment ndihesh i braktisur nga njerëzit, që të tregojnë fundin, por Zoti jo, Zoti nuk të braktis. Vetëm ne mund ta braktisim Zotin. Këtë realitet e dëshmoj me forcë e me zë të lart, sepse e kam provuar në jetën time. Prandaj shkruaj për Kishën, sepse çdo shërbim për Kishën është bekim që të kthehet shumëfish. Sa shumë bekime kam pasur e kam!!!

Për të gjetur burime frymëzime, veç Ungjillit të Shenjt, lexoj jetët e shenjtorëve, jetët e dikurshme mëkatare, por kur u kthyen, ata fituan Shpirtin e Shenjt dhe përjetësinë. Ata u bënë shenjtorë, sepse u përulën dhe nuk gjykuan. Këto të dyja po përpiqem të bëj kur shkruaj, përulje e mosgjykim…e jo vetëm kur shkruaj. Sepse këto kam mësuar në Kishë. Çfarë thonë të tjerët (pa i nënvlerësuar) nuk i llogaris, kam për detyrë vetëm të lutem e të ndiej respekt për ta dhe sa të mundem t’i ndihmoj. Unë nuk jam gjykatës që të gjykoj tim vëlla. Sigurisht, unë jam më mëkatari, por nëse të tjerët mendojnë se janë më të drejtë dhe shenjtorë, lum ata. Do i lutesha të luteshin për mua.

Unë shkruaj për Kishën dhe lutem për vëllezërit e motrat e mia të krishterë kudo ku janë e ndjekin përpjekjet e mia mediatike e publike, e sidomos për ata që janë brenda institucionit, sepse e di që janë pjesë e një lufte të tmerrshme me vetveten e mbi të gjitha me djallin. Ajo që mendoj e dua me shumë dëshirë, e pa interes, është si të ndërtoj një urë lidhëse mes Kishës dhe publikut jokishtar. Ky është një mision i vështirë, por jo i pamundur. Asgjë nuk mund të bëhet pa Zotin, e nëse është bekimi i tij qiellor, u bëftë! Unë dua të ec përpara, e të ngjitem te Zoti… prandaj shkruaj për Kishën.