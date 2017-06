Pse nishanet bëhen shkak për shfaqjen e kancerit të lëkurës

Rregullat e arta që ndihmojnë në mbajtjen larg në kancerin e lëkurës

Lëkura mbulon të gjithë trupin tonë dhe për këtë është shumë e rëndësishme. Ajo na mbron nga traumat, goditjet, rrezatimet etj. Lëkura ka funksion termorregullues, por edhe frymëmarrës deri diku. Ajo depoziton yndyrnat, vitaminat dhe ujin. Shkaktar kryesor i kancerit të lëkurës mendohet se janë rrezet ultravioletë. Gjithashtu vjen nga rrezatimet jonizuese si: rrezet X, rrezet Gama etj. Po ashtu kanceri i lëkurës shkaktohet nga kontakti i përditshëm a i vazhdueshëm me agjentet kimike si: hidrokarburet, kripërat inorganike të arsenikut e shumë substanca kimike më të “dobëta” të ngjashme me to. Por një faktor tjetër është edhe trashëgimia. Shpeshtësia e hasjes së kësaj sëmundjeje është më e lartë në familjet me një a më shumë persona me këtë lloj kanceri. Po ashtu këtu futen edhe një grup sëmundjesh të cilat e rrisin prirjen e organizmit tonë për kancere si kserodermia pigmentoze, albinizmi etj. Kur sistemi i unitar është i dobët qelizat kanceroze zhvillohen më “lirisht”. Lëkura ka dy shtresa, Epiderma dhe Derma. Shtresa e parë, më e jashtmja, ka tri lloj qelizash: Bazale, Skuamoze të cilat janë të sheshta, si luspa dhe Melanocitet. Në varësi të tyre dallohen disa lloje kanceresh në lëkurë. Ato klasifikohen në varësi të qelizave ku prekin. Dy tipat më të hasura janë:

Karcinoma Bazoqelizore e cila është më e përhapura, në mbi 80 % të rasteve. Duket si e tejdukshme, me enë gjaku e pika (pigmenti melaninë), e butë në prekje e jo e dhimbshme. Kanë si formë nyjesh që formojnë kore, e për pasojë i sëmuri kujton se po shërohen, pra do ikin vetë. Duke mos u trajtuar ato depërtojnë dhe në pjesët nën lëkurë. Diagnoza në këto raste bëhet nga biopsia. Mjekimi bëhet në varësi të madhësisë, llojit, lokalizimit e thellësisë së kancerit. Ato largohen me mjete a teknika të ndryshme. Trajtomi i tyre bëhet me rreze X, me kimio-terapi lokale etj. Në rastet kur lihet pas dore për një kohë tepër të gjatë sjell rrezik për jetën.

Tipi tjetër i kancerit të lëkurës Karcinoma Spinoqelizore fillon nga epiderma si në rastin e parë, por preken qelizat Skuamoze.

Kjo sëmundje shfaqet e fortë në prekje, në formë pllake, me ngjyrë të kuqe e luspa-luspa në sipërfaqe. Ajo vjen edhe nga dëmtimet para-kanceroze si: djegiet e përsëritshme e të bëra kore e quajtur në mjekësi – Cikatriçe, apo nga inflamacionet e dëmtimet e përsëritura të lëkurës. Kthimi i këtij lloji në tumor malinj është tepër i rrallë. Disa prej tyre fillojnë në cipat mukoze, si në gojë, nga djegiet nga duhani, çibuku; po ashtu edhe ulçerat kronike kane prirje për metastaza. Për t’u mjekuar, më efektive është heqja kirurgjikale. Por nuk duhet menduar se të gjithë kanceret e lëkurës janë të “padëmshëm” dhe se kurohen kaq thjeshtë. Në ditët e sotme janë shfaqur shume tipa të tjera të rrezikshme të kancerit të lëkurës. Melanoma malinje e lëkurës është sëmundja më e “egër” që e prek atë. Janë disa sëmundje të lëkurës të klasifikuara si të rrezikshme dhe ky kancer është shkaku numër 1 i vdekjeve nga të gjitha sëmundjet e lëkurës të marra së bashku. Çdo mjek, pavarësisht nga fusha e specialitetit të tij është i udhëzuar që në çdo dëmtim të lëkurës që trajton, të ketë kujdes për Melanomën. Dyshimi i parë është të zbulohet një Melanomë e mundshme a ekzistuese. Melanomën, një mjek i aftë e njeh me ekzaminim fizik në përgjithësi, megjithëse biopsia ka rolin e vet. Kjo është më karakteristike e më e “qartë” se dy tipat e para, të cilat provohen vetëm më ndihmën e biopsisë. Në qoftë se sëmundja trajtohet në kohë atëherë shanse për kurim janë më të mëdha edhe pse flitet për një sëmundje jetike dhe nga më vdekjeprurëset në botë. Melanoma Malinje e lëkurës është sëmundje vdekjeprurëse dhe në ditët e sotme nuk është në dispozicion asnjë mjet kurimi ekzakt për Melanomën, përveç heqjes së saj. Melanoma është kancer tepër agresiv e pa kompromis, studimet tregojnë qe jetëgjatësia e një njeriu, pasi tumori ka “hyrë” nën lëkurë është nën 5 vjet në mbi 3/4 e pacientëve.

Nishanet sjellin kancerin

Tumori kanceroz i qelizave bazore duket sikur është ngritur, pothuajse është përplasur nga ekspozimi i lëkurës në kokë, qafë apo shpatulla. Ndonjëherë enë të vogla gjaku mund të shihen edhe me sy të lirë. Degëzimi dhe rrjedhja e gjakut në qendër të tumorit zhvillohet shumë shpejt. Zakonisht ngatërrohet më një ulçer që nuk arrihet të shërohet. Ky tumor në qelizat “lesker” është zakonisht i kuq, i ashpër, njollë të trashë. Ulçerimi dhe rrjedhja e gjakut mund të jenë pjesë e kësaj sëmundjeje. Nëse kjo sëmundje nuk kurohet në kohën e duhur, mund të zhvillohet në masë të gjerë. Pjesa më e madhe e melanomës është kafe në të zezë. Melanoma malinje shfaq shenja të tilla si: ndryshimi i masës, ngjyrës apo lartësimi i nishaneve. Shfaqja e një nishani kur të jeni rritur, rrjedhja e gjakut apo ekzistenca e mëparshme e një nishani duhen kontrolluar patjetër.

Si mund ta njohim melanomën?

Melanoma dallohet nga ngjyrat jo të zakonshme të nishaneve si: ngjyra blu, e kuqe, e bardhë dhe kombinimet e tyre drejt kafes a të zezës. Në disa raste ka veç një ngjyrë blu të errët. Gjithashtu ka dalje lëngu, në sasi të vogël si “djersitje” dhe në këto raste duhet kërkuar menjëherë ndihma e mjekut. Për klasifikimin e llojeve të melanomës është përdorur një terminologji tepër komplekse, prandaj për thjeshtësi bëhet një “ndarje” sipas përhapjes: në rastet kur Melanoma haset veç në epiderme është në fazën e përhapjes, të prekjes së strukturave nën lëkurë. Më pas kemi rastet kur Melanoma ka prekur të gjithë strukturat nën lëkurë e po përhapet akoma më tej. Në rastin tjetër Melanoma ka lëshuar metastaza, pra është në fazën fundore. Në varësi të këtyre ndarjeve dhe rezultateve të biopsisë vendoset dhe mënyra sesi do të kurohet ky lloj kanceri i lëkurës.

Melanoma malinje e lëkurës

Mënyra më e aplikuar për mjekimin e Melanomës malinje të lëkurës është ndërhyrja, pra heqja kirurgjikale. Në varësi të nivelit, pra shtresës që ka prekur jepet dhe trajtimi mjekësor. Tumoret e lëkurës janë në përgjithësi të trajtueshme dhe kurimi i tyre arrihet me rezultate të larta. Megjithëse kancerat në përgjithësi janë të pashoqëruar me dhimbje e diktohen pasi janë zhvilluar, në lëkurë kemi avantazhin se i shohim me sy të lirë. Por ka dhe vende ku Melanoma zhvillohet me rrallë dhe në varësi nga pozicioni dhe ecuria e saj, prognoza është mjaft e keqe. Vendet ku ajo mund të përhapet kap: organet gjenitale, perineumin, zonën perianale (rreth anusit) dhe mukozat në përgjithësi. Në këto pjesë heqja është më e vështirë dhe trajtimi është më kompleks. Në qoftë se sëmundja trajtohet në kohë atëherë ka shanse për kurim.

Si ta mbrojmë lëkurën

Mbrojtja kundër kancerit të lëkurës nuk duhet nënvleftësuar. Ekskursionet familjare mund të jene mjaft të rrezikshme pa një mbrojtje 99,9% kundër rrezeve UV. Përveç masave paraprake tradicional ka edhe mënyra të tjera për të mbrojtur veten dhe familjen tuaj ndaj rreziqeve të shkaktuara nga ndriçimi i tepërt i diellit. Mjekët tërheqin vëmendjen se rrezet ultravioletë si rrjedhoje e hollimit të shtresës së ozonit, mund të shkaktojnë sëmundje të ndryshme si: kancer në lëkurë, plakje e parakohshme e lëkurës dhe simptoma të tjera, të cilat zhvillohen me moshën. Faktikisht midis llojeve të ndryshme të kancerave, kanceri i lëkurës është më i shpeshti dhe numri i të prekurve rritet me ritëm më të shpejtë. Për këtë është e këshillueshme të qëndrohet në vende të mbyllura dhe të shmanget pjesa më e madhe e rrezatimit të dëmshëm.

Rregullat e arta që ndihmojnë në mbajtjen larg në kancerin e lëkurës

Ne mund të ekspozohemi në diell, mund të argëtohemi në plazh, por duhet të tregohemi të kujdesshëm me mënyrën dhe kohën e ekspozimit.

-Apliko krem me mbrojtje Spf minimalisht 15 (UVB & UVA) në tërë trupin. Riapliko lyerjen me krem çdo 2 orë edhe nëse është ditë me re. Riapliko lyerjen me krem pas çdo larje ose pas djersitjes.

-Vish veshje të lehta por të gjata, si këmisha e pantallona. Vendos çdo ditë kapelën dhe syzet e diellit.

-Mundohu të rrish në hije. Edhe në hije rrezet e diellit mund të përthithen, pasi reflektohen. Mbaj mend gjithnjë që nuk duhet të ekspozohesh në diell ndërmjet orës 11:30 – 16:00, rrezatimi në këto orare është më i fortë.

-Mbro veçanërisht fëmijët nga rrezatimi duke aplikuar shpesh kremrat mbrojtës me faktor të lartë, duke veshur veshje të përshtatshme dhe duke i mbajtur në hije.

-Përdor patjetër mbrojtje ekstra kur je pranë ujit, dëborës ose rërës, pasi këto reflektojnë rrezatimin e rrezeve të dëmshme dhe rrisin kështu mundësinë e djegies.

-Merr vitaminë D në mënyrë jo të rrezikshme nëpërmjet dietës së shëndetshme. Mos kërko diellin për vete ose fëmijën tënd.

-Evito solaret. Rrezatimi ultraviolet i solareve mund të shkaktojë kancer lëkure dhe plakje e rrudhosje të parakohshme të lëkurës.

-Kontrollo lëkurën tënde dhe nishanet në mënyrë frekuente. Nëse vëren ndonjë ndryshim të nishanit, rritje të tij ose rrjedhje, kërko takim menjëherë tek dermatologu. Kanceri i lëkurës kurohet nëse diagnostikohet herët.

Jo të gjithë melanomat e shfaqura kanë lidhje me ekspozimin në diell.

Në faktorët e rrezikut përfshihet edhe faktori gjenetik dhe deficitet në sistemin imun. Nëse një person i familjes ka pasur melanomë, atëherë rreziku është më i lartë (faktori gjenetik).

A shfaqet melanoma tek kushdo?

Melanoma mund të shfaqet tek të gjithë ne, megjithatë ka disa individë që janë më të riskuar:

-Nëse ju keni më shumë se 50 nishane në trup (përfshirë nishane atipik)

-Nëse persona në familjen tuaj kanë pasur melanomë

-Nëse jeni biond ose me flokë të kuq, me ngjyrë të syve bojëqielli ose jeshil

-Nëse gjatë periudhës së fëmijërisë jeni djegur disa herë në diell

-Nëse keni kryer seanca solari

-Nëse ju keni pasur më parë melanomë ose ndonjë kancer tjetër lëkure

-Nëse ju keni pasur me parë kancer gjiri ose të gjendrave tiroide

Kush e shkakton melanomën?

Ekspozimi i rritur në rrezet ultraviolet të diellit është faktori kryesor që shkakton kancerin e lëkurës, përfshirë dhe Melanomën. Personat biond ose me flokë të kuq dhe me ngjyrë të çelur të syve (Fenotip të lëkurës I, II) janë personat më të riskuar ndaj melanomës, por kjo nuk do të thotë që personat me lëkurë të errët nuk mund zhvillojnë melanomën.

Cilat janë shenjat e para të melanomës dhe si mund të kuptohet që një nishan është i rrezikshëm apo jo?

Çdokush nga ne mund të mësojë alfabetin e nishaneve ose rregullin ABCDE, në mënyrë që të parandalojë në kohë zhvillimin e melanomës. Diagnostikimi i hershëm i Melanomës shpëton jetën. Ne duhet të mësojmë që të lexojmë nishanet e trupit tonë dhe nëse vërejmë një nishan të ndryshuar duke ju përmbajtur rregullit ABCDE duhet të drejtohemi menjëherë pranë mjekut dermatolog. Nishanet lexohen ose vetëkontrollohen duke përdorur alfabetin e mëposhtëm. “A – asimetria, pra njëra gjysmë nuk përputhet me gjysmën tjetër. B – border (vijë kufitare, jo e rregullt). C – kolor (ngjyra nuk është uniformë ose ekzistojnë disa ngjyra brenda nishanit si kafe, e zezë, e kuqe, etj). D – diametri (melanomat janë zakonisht më të mëdha se 6 mm). E – evolimi (ndryshime që vërehen me kohë në madhësi, formë, ngjyrë).

A është Melanoma e kurueshme?

Melanoma e diagnostifikuar në stadet e para është e kurueshme. Diagnoza e hershme shpëton jetën. Dermatologët rekomandojnë që çdokush duhet të kontrollojë vetë nishanet e trupit të tij duke ju përmbajtur rregullit të mësipërm të alfabetit dhe 1 herë në vit përpara ekspozimit në diell ose pas tij të kontrollohen nga mjeku (preferohet ekzaminimi me dermatoskop). Pacienti nëse vëren ndryshim qoftë dhe të njërit prej nishaneve, atëherë duhet të kërkojë menjëherë ndihmën e mjekut dermatolog.

Kancerat e lëkurës nuk duken të gjithë njëlloj, por janë disa shenja ndaj të cilave duhet kujdesje:

• Një pikë që është e ndryshme nga pikat e tjera në trup;

• Një pikë që ka ndryshuar në formë, përmasë ose ngjyrë;

• Një plagë që nuk shërohet;

• Një pikë që ka gjakderdhje.

Është e rëndësishme për të njohur lëkurën tuaj. Ekzaminimi i lëkurës tuaj do t’ju ndihmojë që të vini re ndryshimet dhe të mësoni se çfarë është normale për ju.

Nëse ju shihni ndonjë gjë të re ose të ndryshme në lëkurë, shkoni menjëherë tek dermatologu juaj. Kancerat e lëkurës që janë gjetur ose trajtuar herët kanë nevojë për trajtime më pak invazive ose për një prognozë më të mirë.