E çfarë nuk po thuhet për të. Që është në Paris, që është në Vjenë, që është në Zvicër. Që është me të dashurin, me motrën, me miqtë… kurse Elvana hiç. Asnjë përgjigje. Dhe as që kishte ndër mend të reagonte nëse dikush tjetër nuk do ta bënte. Nga Elvana shumë shpejt do kemi lajme të mira për sa i përket karrierës së saj. Doni prova?

Prive.al ka rënë në gjurmët e një bashkëpunimi me dy producentë shumë të njohur amerikanë. Jason Boyd dhe Sasha Sirota. I pari mban vulën e krijimeve më të suksesshme të Usher në albumin “Conffesions” dhe të Justin Bieber me këngë si “Ëhat do you mean”, “Ëhere are u noë”, “Hold Tight dhe “All that Matters”. Kurse Sirota ka bashkëpunuar edhe me Drake.

Janë pikërisht ata të dy që kanë zbuluar detaje nga një bashkëpunim i mundshëm me Elvanën. Jason Boyd ka hedhur një foto në Instagram, me diçiturën “Bota nuk është gati. Kurse Sirota e ka emërtuar “monumental” atë që po ndodh me këngëtaren shqiptare.

Por për momentin vetëm kaq. Edhe pse nuk është pak. Se ç’do të ndodh më vonë, mbetet për t’u parë.