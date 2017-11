PS dhe PD bashkohen në Librazhd, zbulohet arsyeja

PS dhe PD e Librazhdit kanë zgjedhur të jenë bashkë për të kujtuar një datë historike siç është 10 Nëntori, 73 vjetori i Çlirimit të Librazhdit. Kreu i Grupit Parlamentar të PS, Taulant Balla tha se Lufta Antifashiste Nacional Çlirimtare është inspirim për brezat e rinj dhe të gjithë duhet të vendosim interesin kombëtar përpara interesave të konjukturave politike.

“Ne dhamë një shembull shumë të mirë për të gjithë politikën shqiptare. Bashkë me Kryetarin e PD, kryetarin e bashkisë dhe të gjitha forcat e tjera politike, ne jemi të gjithë bashkë për të festuar këtë ditë kaq të rëndësishme të historisë së rrethit tonë. Dhe kështu do të jemi së bashku edhe në 28-29 Nëntor, sepse këto janë ditë të shënuara në historinë e një kombi që lirinë e ka fituar me forcat e veta.”

Në ditën e Çlirimit të Librazhdit u zgjodh jo pa qëllim të inaugurohej edhe rruga e Çermenikës, një aks i rëndësishëm që u shërben disa fshatrave dhe prej shumë kohësh ishte kërkuar nga banorët e kësaj zone.

“Doja domosdoshmërisht që këtë rrugë ta inauguronim ditën e Çlirimit të Librazhdit e jo pa qëllim, sepse ndër të gjitha krahinat e njësitë e Librazhdit, Çermenika ka një meritë të pakontestueshme në kontributin që ka dhënë në Luftën Antifashiste Nacional Çlirimtare.”

Ndërsa Kryetari i Bashkisë së Librazhdit tha se rruga e Çermenikës ishte një investim i rëndësishëm dhe i domosdoshëm, por terreni i vështirë i Librazhdit kërkon ende shumë investime sidomos përsa i përket infrastrukturës.