Propozimi që alarmoi Byronë Politike në 1989. “I fuqishmi” nga SHBA: Dua të martohem me Eli Farën…

Sot është 50 vjeçe dhe vijon të tërheq vëmendjen e publikut dhe medias, por për Eli Farën kjo situatë ka qenë e përhershme, të paktën që kur u ftua në Asamblin “Korça”, në vitin 1989.

Gazeta Shqiptare ka publikuar një korrespodencë të Jorgo Melicës, kryetar i Komunitetit për Marrëdhënie Miqësore dhe Kulturore me jashtë, me anëtarët më të lartë të Byrosë, për kërkesën e një shqiptari nga Kosova që jetonte në SHBA, Agim Z., i cili kërkonte të martohej me këngëtaren simpatike, Eli Fara.

Agim Z., kishte qenë në Tiranë ku edhe ishte takuar me këngëtaren, e cila kishte pranuar propozimin për martesë dhe kishte rënë dakord që fëmijën nga martesa e parë të mos e merrte me vete. Shtetasi amerikan këtë çështje e kishte diskutuar edhe me Vera Grabockën, në atë periudhë regjisore në RTSH.

Komiteti Nr 188

Informacion

Më datën 22.8.1989, më mori në telefon nga Kanadaja kosovari Agim Z… Çentralisti i shërbimit me jashtë, pa më pyetur fare nëse doja të flisja apo jo, më lidhi direkt: Foli këtu Agim Z…? Agimi më pyeti: “Si jeni shoku Jorgo”? Të flas nga Kanadaja. Të fala keni dhe nga Ademi. Ai po punon për materialet dhe së shpejti do t’u njoftojë”. E pyeta: Po ju si shkoni? Dhe ç’ne tani në mëngjes? Keni ndonjë gjë urgjent? Më tha, tani këtu është ora 2. Sa mbarova drekën u interesova të të pyes nëse ju ka thënë gjë shoqëruesi Hulusi Hizmo, mbasi kur isha atje i kam thënë diçka për Eli Farën? I thash, s’di gjë. Hulusi është me pushime dhe nuk e kam takuar. Të lutem më tha ai, takoje dhe interesohu për problemin tim. I thashë, tani e kam të vështirë se njerëzit janë me leje, megjithatë do pyes. Pastaj Agimi më pyeti: A e ke takuar Reiz Begën? I thashë jo. Agimi u habit dhe më tha: Si ore nuk e ke takuar, ai ka disa ditë që ka ardhur në Shqipëri. Unë i kam thënë atij të interesohet për problemin tim. I thashë do ta takoj. Më falënderoi. I urova shëndet dhe punë të mbarë. Bëj të fala, tha, Shokut Spiro Dede.

Më datën 24.7.1989, Izmini Haxhiu, punonjës i Muzeut Kombëtar, më informoi se më datën 22.4.1989, e ka marrë në telefon Agim Z… dhe i ka thënë: Kur kam qenë në Tiranë, kam biseduar me Eli Farën që të martohem. Eli Fara ka rënë dakord që të martohet me të, dhe djalin (Këngëtarja ka një vajzë dhe jo djalë) që ka nga martesa e parë, nuk do ta marrë me vete. Sipas Izminit, Agimi i ka thënë që Eli Fara më datën 15 gusht do të shkojë me Ansamblin “Korça” në Greqi dhe atje do ta presi Agimi për ta marrë me vete.

Kur ka qenë këtu, këtë problem, Agim Z… e ka biseduar me Vera Grabockën, regjisore në televizion, e cila sipas Izminit, i ka thënë se; që të rregullohet kjo punë, nuk duhet që ta bisedojë me Komitetin ose shoqëruesin, por problemin e martesës me Eli Farën, t;ia ngrejë shokut Spiro Dede, i cili ka influencë tek udhëheqja dhe muna ta ndihmojë që të bëhet kjo martesë me Agimin.

Nga burime të tjera, mësojmë se kur ka qenë Agimi këtu, është takuar me Eli Farën, dhe Agimi e ka shoqëruar, dhe në ditën e largimin ka lënë dhe një pako me dhurata.

Për të gjitha këto, vumë në dijeni Ministrinë e Punëve të Brendshme.

Njoftuam dhe Drejtorinë e PTT se nuk na duket i drejtë veprimi i tyre se pa marrë mendimin tonë, na lidh direkt me një person me jashtë.

Jorgo Melica

Tiranë, më 24.7.1989