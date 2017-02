Projekti i fshehtë, Superliga Europiane me këto skuadra

Real Madridi duket më i prirur se kurrë për krijimin e një Superlige Europiane, pas sulmit thumbues të presidentit të Celta Vigo. Shefat e “Los Blancos” janë ende me tymin që krijoi përplasja e tyre me kolegët e Celta, teksa ndeshja u anulua fundjavën e kaluar për shkak të erërave të forta. Dhe, pas një grindjeje publike me kryetarin e komunës, Abel Caballero, ata janë duke përdorur kërcënimin për një ligë të shkëputur.

Barazimi i diskutueshëm 1-1 mes Barcelonës dhe Real Betis, ku mungesa e teknologjisë bëri të mos njihej një gol i Luis Suarez, është duke u përmendur si pretekst shtesë.

Real Madridi do të duhet të luajë në një ditë tjetër, me orar të ngjeshur tashmë. Drejtuesit e kampionëve të Europës në fuqi këmbëngulin se kanë anë ofruar disa alternativa, pas dëmtimit të stadiumit të Celta nga erërat, por janë injoruar të gjitha.

“Marca” ka hartuar një listë të ekipeve, të cilët do të ishin gati për t’u përfshirë në një ligë të shkëputur, e cila ka qenë tashmë objekt i bisedimeve të fshehta.

Real Madridi do të pasohej nga Barcelona, Atletico Madrid dhe Sevilla nga La Liga.

Premier Liga do të përfaqësohej me Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal dhe Liverpool.

Nga Italia janë gati Juventus, Milan, Inter dhe Napoli.

Nga Bundesliga do të bashkoheshin Bayern Munich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen.

Edhe Ligue 1 nuk do të mbetej jashtë, përkundrazi, do të kishte në këtë ligë të shkëputur PSG-në, Marseille dhe Lyon.