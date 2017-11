Pija që rrit metabolizimin dhe përshpejton djegien e kalorive gjatë kohës që jeni në gjumë

Aftësia dhe shpejtësia me të cilën trupi djeg kaloritë quhet metabolizëm.Të ngrënit në mënyrë të zgjuar, mund të rrisë metabolizmin tuaj, madje edhe kur jeni në gjumë.Megjithatë është ritimi i jetës ai që na mban larg dietave të shëndetshme, ndaj living do të japë më poshtë receten e pijes magjike që përshpejton djegien e kalorive gjatë kohës që jeni në gjumë dhe kur të zgjoheni do të ndiheni më energjikë.

Përbërësit:

1 lugë gjelle lëng aloe vera

1 lugë gjelle xhinxher të grirë

1 kastravec

1 limon

Gjysmë gote ujë

Pak majadanoz

Ajo që duhet të bëni është të përzieni në një blender përbërësit e mësipërm dhe pijen ta konsumoni përpara se të shtriheni .