Përgjimet / Polici flet me celularin e rojes së kanabisit

Zbardhen përgjime të tjera që implikojnë ish shefin e Vlorës, Haki Hasanbegaj dhe Gani Abazin, me detyrë Shef i Specialistëve të Zonave në Komisariatin e Policisë, Tepelenë, në lidhjet e tyre me trafikantët.

Grupi i policëve që bashkëpuonin me kultivuesit u zbulua për shkak të lidhjeve që kishin me shokët dhe miqtë e Elton Çiçës.

Ky u vra në një atentat në Tiranë, pas konfliktit që pati me një grup tjetër nga Tepelena.

BISEDA PER GANIUN

Permbledhje e transkiptit

Kultivuesi 1: …Po ca do ti tregosh o, ik ckulja ter(nuk kup.qarte), un i them lere

Kultivuesi 2: Do vish ktu o ose na foli kti, policit te zones,

K1: He,

K2: 581: Alo (zë tjeter-polici),

K1: Urdhro

K2 (polici): Pershendetje, si je,

K1.Si ja kalon mire,

K2 (polici) Ti je xxxxx,

K1. Po,

K2 (polici): Ka mundesi te vish nje çik te flasim bashke,

– E ke, nuk flet dot me yyyyy, qe ke aty?

– Jo nuk flas dot me yyyyy se eshte ndryshe yyyyy, ndryshe ti:

– Euu, po ai vellai im esht o,

– Po mir o le te jete. Po ini me dy nena, ini vellezer po me dy nena, s‘ini me nje,

– Po mir mo me dy nena jemi por mendjet i kemi njelloj

– Mir mire po, ka mundesi te vish nje cik ktu

– Mir mir,

– Eee,

– Mir mir,

– Po apo jo

– Mir mir te thash,

– Te pres,

– Eee,

– Apo t’iki .

Bisedë ndërmjet dy kultivuesish:

– O mor o,

– Ku je ore,

– Brenda mu te bliri,

– Çkemi, –

Mire derman,-

– Ca beni,-

Po ca do bejme ne o, ca ben ti,

-Ka ardh ai m… I lart o,

-Ee o e,

– Ca do nonj (nuk kuptohet)

– Po jane kte tani o numron (nuk kup.qarte) bimet ca tbejn

-Po mir o i do tani ai kur i do, i do ne fund , ca thot ai m..,

-Po s’me ka kerkuar gje mua ai o jo, nuk me ka then gje,po…

-Po ai i kishte thene qe tme nxjerri, gruas 700 mij leke o,

-Kur i kishte then,

– Ja o tani,

-Nuk e di un, i tha xxxxx ke kaq rrenje, une jam me xxxx dhe me ate o, tani leviza nje cik, i tha xxxx un do ti ckul te madhen i tha, te voglen e ke korrur e ta gezosh ta hash i tha. O do me japesh 1200 euro tha se e di sa numra ke te atyre. Se kush i ngatron kto pune ktu, e dinte edhe sa rrenje te medha kishte xxxx, une si di kaloj aty e nuk i di, edhe sa te medha e te vogla,