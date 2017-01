Ish kryeministri Sali Berisha ka sqaruar se për të kursyer 1 miliarë lekë që zotëron deputeti i PS dhe ish-gazetari Alfred Peza, duhen të paktën 300 vjet. Në një status në Facebook, Berisha shkruan se Alfred Peza kur punonte tek Ora News merrte 800 mijë Lekë apo 600 Euro, dhe kjo bazohet mbi një vendim të gjykatës. Ndryshe nga çfarë deklaroi Peza dy ditë më parë që tha se merrte miliona lekë, një dokument nga televizioni ku ka punuar deputeti socialist tregon të kundërtën.

Statusi në Facebook i ish-Kryeministrit Sali Berisha:

Nje histori rilindese siçiliste!!

Si arriti Peza me 600 euro rroge mujore te behet bankier miliardier?!

Te dashur miq, para dy ditesh Peza beri be e rrufe se parat e tij nuk jane para droge dhe trafiqesh por vijne nga superpaga e tij si gazetari me paguar dhe me i adhuruar i vendit.

Mirepo Peza harroi se per te kursyer 1 milione dollare me page 600 euro ne muaj, te duhen se paku 300 vjet! Kjo ne rast sr nga paga 600 euro kursen 250 euro ne muaj apo 3000 euro ne vit. Ketij kursimi vjetor prej 3000 euro ne vit i duhen 300 vjet per te arritur shumen e deklaruar nga Peza prej 900.000 euro kursime.

Shtoj ketu se nje fat te lumtur te tille e ka patur vetem Edi Rama, qe kishte te deklaruar ne vitin 2012 gjithesej 3000 euro kursime ndersa sot jeton ne Sarajet e Surrelit ku vetem toka e truallit dhe e oborrit kushton 220 mije euro.

Bankier Pezen e nxjerr cullak nje vendim i Gjykates se Tiranes i dt 04.03.2010. Ky vendim provon se “super rroga” qe ai pretendon se ka marre nga Ora News behet pluhur dhe katandiset kokoshi ne thelle.

Sipas vendimit te Gjykates super rroga e te “adhuruarit” dhe me te paguarit gazetar Peza na ishte gjithesejt 80 mije leke, pra 600 euro rroge mujore. Nderkoh kete “super rroge” Peza e ka gezuar vetem per tre vite qe ka punuar tek Ora Neës, sepse para ketyre viteve koleget e tij deputete te PS thone se Peza nuk merrte super rroge por rroge te zakonshme mujore.

Mbi bankier Pezen rendojne edhe burimi i parave te blerjes se dy apartamenteve, te supozojme se njeri eshte apartament ne paje si puna e pallatit ne paje te Edi Rames, kurse apartamenti tjeter per bankier Pezen mbetet ne hava!

Keshtu te dashur miq, duke i besuar betimit te bankierit se parat e tij nuk vijne as nga pluhuri as nga malli, me duhet ti them Alfredit se, sado te beje çakallin e Edvinit, varjanti me i lehte per te eshte kombinimi i disa veprave penale si: Deklarim i rreme, burim i padeklaruar i te ardhurave, vjedhje taksash (evazion fiskal), mosdeklarim page tek sigurimet shoqerore (pra prape vjedhje taksash), mashtrim ndaj gjykates (percmim gjykates) edhe ndonje tjeter. Theksoj perseri se sado qe te beje çakallin e Rames per t’u fshehur prapa Surrelit eshte i pashprese!