E shtuna është kthyer në një betejë të vërtetë për programet televizive në Top Channel dhe Tv Klan. Prej dy javësh tashmë, në Top ka nisur programin e saj në primetime Luana Vjollca me “Shiko kush luan”, një format argëtimi i cili ka mbledhur pranë ekranit jo vetëm fansat e Luanës, por edhe ata që duan të argëtohen duke ndjekur personazhet e njohur në një profil tjetër, më sportiv.

Por edhe në Tv Klan, Ermali duket se ka një audiencë besnike, e cila, edhe nëse i bën një lëvizje telekomandës, kthehet sërish aty për të shijuar humorin e të ftuarve apo batutat e Ermalit javë pas jave.

Nëse për syrin publik, kjo është gjithçka argëtuese pa asnjë dëm, konkurrenca, edhe pse me humor e batuta, ka nisur në rrjetet sociale. Ngacmimet e Ermalit dhe Luanës, me shaka apo edhe me grafikë audience, kanë nisur këto dy javë dhe, me sa duket, derisa të jetë Luana në ekran, Ermali kështu do të vazhdojë. Për çdo të diel, në profilet sociale do të vijojë postimi me variante të ndryshme grafikësh apo ikona matëse të audiencës, të cilat do të anojnë diku nga njëri e diku nga tjetri.

Por nuk mbaron këtu. Programi “Shiko kush luan”, pas disa javësh, pritet t’i lërë vendin “Dua të të bëj të lumtur”, një format që përsëritet për të dytën herë në Top Channel dhe sërish i është besuar Arbana Osmanit. Puna për të ka filluar prej disa javësh dhe spoti është publikuar gjithashtu, por data se kur do të nisë programi, nuk është bërë ende zyrtare.

Në faqen zyrtare në Instagram, Dua të të bëj të lumtur, në fakt, ka lajmëruar disa ditë më parë se programi do të nisë në muajin shkurt – koha kur një vit më parë nisi tranmetimin Big Brother. Meqenëse reality shoë, edhe për këtë sezon nuk do të transmetohet, Arbana do të rikthehet në ekran me programin që ajo dëshiron më shumë të drejtojë.

E meqë, me shumë mundësi, Arbana do të rivijë të shtunave, për Ermalin vijon kërcënimi për audiencë. Me Arbanën, lufta ka nisur një vit më parë. Dhe duket se as këtë sezon nuk do të ketë paqe mes tyre.