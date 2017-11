Vetëm pak javë më parë, Seldi Qalliu dhe Mimoza Shkodra shpallën fejesën në një ceremoni private me të afërm dhe miq të ngushtë. Lajmi që qarkulloi në media u ushqye edhe me foto e video nga çifti, që zgjodhën të ndajnë edhe me miqtë virtualë momentet e lumtura nga dita e tyre e shënuar.

Ndërkohë, puna për këngën dhe klipin e ri kishte nisur prej kohësh. Seldi dhe Mimoza, gjatë muajve të nxehtë të verës punuan edhe me projektet muzikore, ndër të cilat edhe për këngën e re që sapo kanë publikuar në bashkëpunim me njëri-tjetrin.

“Dashni”, një këngë ritmike që u shkon zërave të të dyve, vjen edhe si një kurorëzim e dedikim për lidhjen e dashurisë për njëri-tjetrin.

Klipi, gjithashtu i punuar me kujdes, sjell edhe skena sensuale të çiftit në momente intime.