Parkimi në Tiranë do jepet me koncesion, për dy orë një qytetar do paguajë 150 lekë

Këshilli Bashkiak debaton ashpër për projektin e ri të parkimit, të enjten tjetër bëhet votimi

Parkimi publik në Tiranë do të kushtojë 150 lekë për vetëm dy orë, kjo edhe nëse ti parkon në lagjen tënde, ndërsa më pak do të kushtojë nëse jeton në periferi. Me një llogaritje të thjeshtë nëse një qytetar do të duhet ta parkojë makinën për 8 orë aq sa është orari normal i një ditë pune do të duhet të paguajë në fund të orarit 1200 lekë, pothuajse sa gjithë fitimi i një dite pune. Ky është propozimi i Bashkisë së Tiranës, për zgjidhjen e problemit të parkimit në Tiranë, një projekt që është diskutuar dje në Këshillin Bashkiak dhe që ka sjellë debate të ashpra në mbledhje mes këshilltarëve të djathtë dhe atyre të majtë. Këta të fundit nuk kanë qenë dakord me këtë zgjidhje duke e konsideruar këtë formë parkimi si një gjobë të lartë ndaj qytetarëve, dhe si monopol të Bashkisë. Projekti është diskutuar për orë të tëra pasditen e djeshme, ndërsa votimi për miratimin ose jo të tij, u shty për të enjten tjetër, me kërkesë të kreut të grupit të këshilltarëve të majtë Genti Gazheli.

Koncesioni

Projekti për t’ia dhënë gjithë kryeqytetin me koncesion një firme private është paraqitur dje në Këshillin Bashkiak për votim, por ka sjellë debate të ashpra mes këshilltarëve dhe përfaqësuesve të Bashkisë së Tiranës. Këshilltarët e majtë e quajtën gjobë për qytetarët e Tiranës koncesionin. “Ti shkosh banorëve nëpër lagje, nuk është shërbim, as ulje të ndotjes por gjobë. Zgjidhje për mua, kthimi dhe rishqyrtimi i këtij akti. Kreu i Bashkisë është në ikje, por ky koncesion është për 35 vjet, edhe pasi të ikë kreu i Bashkisë. Në ikje mos lini gjëma mbrapa. Meqenëse nuk bëtë tramin mos lini këtë akt. Bëni studime më cilësore më të detajuar për këtë projekt”, tha këshilltari i majtë Ervin Salianji.

Bashkia

Ndërsa nënkryetari i Bashkisë Enno Bozdo tha se kjo është një praktikë e njohur në të gjitha qytetet evropiane. Sipas tij koncesioni i një pjese të vendeve të parkingut bëhet për makinat që vijnë nga rrethet dhe jo për qytetarët e Tiranës. “Kapaciteti total është 42 mijë vende parkimi. 24 mijë në rrugët kryesore të Tiranës, bulevarde etj. Atje ku parkohen shumica e makinave që hyjnë nga rrethet. Mbi 100 mijë hyjnë nga jashtë Tiranës. Bashkia propozon që vetëm 7400 vende të jenë të rregulluara, të jenë me pagesë. Nuk po propozojmë diçka që nuk është dhe nuk është dëgjuar asnjëherë. Praktikisht po propozojmë që të rregullohet në masën 30 % jo sheshet kryesore, jo rrugicat brenda pallateve, që nuk përdoren nga tiranasit, por nga ata që kanë punë përditë në Tiranë. Është një propozim që zgjidh disa gjëra dhe ndihmon në rritjen e të ardhurave për qytetin e Tiranës. Periudha e koncesionit nuk është kurrë 4 vite. Projektvendimi thotë, dyshemeja është 10%. Është kriter i pikëzuar i koncesionit. Unë kërkoj të maksimalizoj të ardhurat e mia, nëpërmjet investimit privat. Këtë nuk e kemi shpikur ne, çdo qytet evropian i ka parkimet e rregulluara,” tha Bozdo, ndërsa shtoi se kjo është një procedurë që do të çojë në hapjen e garës, ku do të merren ofertat. “Dhe oferta më e mirë, do të shpallet fituese. Ne duhet ta bëjmë një procedurë të tillë, që edhe qytetarëve ti japim rregullin edhe të rrisim të ardhurat e baskisë,” tha më tej Bozdo.

Studimi

Por këshilltari i majtë Salianji pyeti nëse ka studim për këtë projekt. “Çfarë ke studiuar tek “Rruga e Qelqit”, çfarë ke studiuar tek rruga “5 Maji”. Keni dalë ndonjë herë në Tiranë, a ka sheshe mes pallateve? Përveç ndërtimeve pa leje që ja latë trashëgim këtij qyteti doni ti lini edhe parkingjet me lekë. Doni të përfitojë bashkia apo xhepat tuaja. Bllokuat parkimet nëntokësore për interesat tuaja. Sot doni të shisni ajrin, po shisni ajrin. Doni të privatizoni pronën e qytetarëve,” tha ai. Edhe nënkryetari i Këshillit Bashkiak, Njazi Kosovrasti u përfshi në debat ndërsa tha se e gjitha kjo do bëhet sipas nja gare të drejtë dhe transparente sipas legjislacionit në fuqi dhe rregullave të veta. “Nga ky moment nuk kemi punë me asnjë nga subjektet. Ne nëse do i miratojmë, më pas shpallet një garë. Legjislacioni në fuqi ka rregullat e veta si zhvillohet kjo punë. Parkimet në Tiranë, janë problem, e kemi thënë edhe herë tjetër,” tha Kosovrasti.

Projektvendimi

Sipas këtij projektvendimi, koncesionari që do të marrë këtë shërbim, do ti paguajë bashkisë vetëm 10 % të xhiros vjetore dhe ky është kriteri financiar. Do të jepen 35 vjet me koncesion 24 mijë vendparkime publike dhe banorët e Tiranës, duhet të paguajnë kudo tarifë parkimi edhe në lagje apo pranë banesave të tyre. Por bashkëngjitur në projektvendim caktohet edhe pagesa për orë që qytetarët duhet paguajnë, duke variuar sipas zonave të parkimit. Për zona të cilësuar prioritare që ndodhen në qendër, qytetarët duhet të paguajnë 150 lekë për 2 orë parkim ndërsa për zonat që janë më larg qendrës, duke parashikuar edhe parkimet në lagje, pagesa shkon deri në 20 lekë. Referuar analizës së bërë, në Tiranë ekzistojnë 23 456 vendparkime në rrugë, 13 937 vendparkime në sheshe dhe 4 497 vendparkime në garazhe private.

Qytetarët

Këtë koncesion e kundërshtojnë edhe qytetarët e Tiranës, të cilët kanë dhënë dje në media argumentet e tyre kundër këtij vendimi. “Mendoj se nuk është një gjë e mirë. Qytetarët që nuk kanë mundësi të paguajnë parkingjet private do jenë kundër këtij fakti. Plus që në njëfarë mënyre e politizon këtë punën e parkingjeve. Jam kundër kësaj gjëje. Nuk është mirë, të kenë edhe vende publike. Njerëzit e thjeshtë duhet të kenë parkingje publike. A ka mundësi të jetë çdo gjë falas për popullin. Ka kosto të lartë. Këtu çdo gjë ndodh”, janë shprehur qytetarët e Tiranës. Shpenzimet e Bashkisë për këtë shërbim në total janë 35 mln lekë në vit, ndërsa koncesioni ul shpenzimet nga buxheti i bashkisë me 40%.

Shtyhet votimi

Megjithë debatet e bëra dje nuk dihet nëse ky projekt do të marrë jetë pasi Këshilli Bashkiak dje nuk ka rënë dakord. Të majtët kërkuan edhe një javë kohë për ta studiuar më me vëmendje këtë projektvendim për parkimet në Tiranë. “Të na lihet më shumë kohë për të shqyrtuar projektin. Kërkoj edhe një javë kohë,” tha Genti Gazheli, kryetari i grupit të këshilltarëve të majtë në Këshillin Bashkiak të Tiranës.