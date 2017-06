Parashikimi i akademikut: LSI mbase jo forcë e parë, por faktor kushtëzues në parlamentin e ardhshëm

Akademiku Artan Fuga ka bërë një përshkrim të situatës politike në të cilën gjendet vendi, kur ka mbetur vetëm një javë nga zgjedhjet elektorale. I ftuar në emisionin “Kjo Javë” të gazetares Nisida Tufa në News24, Fuga tha se diskutimi dhe ligjërimi ka qenë tepër i tensionuar, por nuk mendon se ky ligjërim do të kthehet në veprime, duke iu referuar thirrjeve të Metës për të marrë armët.

Si ju duket fushata elektorale e këtyre ditëve?

Fuga: Diskutimi dhe ligjërimi ka qenë i tensionuar, duke ikur në ekstreme. Ndërkohë Meta ka ashpërsuar gjuhën dhe bën thirrje për atë që qytetarët të marrin fatin me një aksion. Këto dy tre ditë, Basha ka filluar të artikulojë idenë që nuk do ketë koalicion qeveritar me Ramën. Nuk e di a është presion, apo pas kthimit nga SHBA, por kjo është situata.

Tonet Basha-Rama të ulura, agravim nga Meta që bëri thirrje publikut për të marrë armët, ndjesa nga Rama për thirrjen e punonjësve të policisë për fushatë…

Fuga: Kur populli do shkojë të japë verdiktin, më duket që aksioni popullor është votimi, jo armatosja, gjithsesi mbrojtja e votës së elektoralit është detyra numër një e shtetit. Këtë javë nuk mendoj se ka nevojë për protesta para komisariateve, apo manifestime spontane që ballafaqojnë shtetin me qytetarin. Problemet që kanë të bëjnë me shkeljet e të drejtave të qytetarëve duhet t’i adresohen gjyqit. Nuk besoj se ligjërimet e ashpra do kthehen në veprime

Analizim i sloganeve, “Republikë e Re” dhe “Bëjmë shtet,punë, mirëqenie” ku ndahen?

Fuga: Rama mendon se modeli i deritanishëm ekonomik e shoqëror është normal dhe kuptohet pse e bën këtë, sepse mbron vitet kur ka qenë në pushtet, ndërsa Basha me Republikën e Re kërkon një transformim të modelit ekomonik, politik e shoqëror. Nga njëra anë është status quo e Shqipërisë dhe nga ana tjetër, për ta ndryshuar atë. Por kjo ka qenë në fillim, se pas marrëveshjes mes tyre, siç duket ka një marrëveshje që të ketë ndryshime të caktuara. Dallimi është ky, që qeveria është e interesuar të mbrojë status quo-së të modelit duke e menduar si ndryshim gradual, por Basha kërkon ta ndryshojë shpejt

Sa do ndodhë Republika e Re?

Fuga: Unë jam me idenë e modelit të ri të zhvillimit të Shqipërisë, dhe Republikë e Re se ka nevojë për një rikonceptim të Shqipërisë, të mediave, të arsimit, të ekonomisë, se kemi ngelur prapa. Më duket sikur jemi në shekullin 20. Akoma nuk kemi bërë kalimin në shekullin 21. Jemi 15 vite vonesë. Fakti është që ky model që kemi nuk po funksionon, prodhon krizë ekonomike, politike, prodhon padije, eksod masiv, nuk e integron shqiptarin.

Fushata në kulmin e saj, simbolet në mitingje me dy gishta?

Fuga: Mendoj që Rama ka një logjikë dhe filozofi propagandistike të gjetur. E ka gjetur bukur, me trëndafilin, që do të thotë se unë përfaqësoj dhe pushtetin por dhe kritikët. Jam dhe socialist dhe demokrat. Lë të nënkuptojë se ka një marrëveshje me Bashën për një bashkëqeverisje, e shtyn dhe me logon. Edhe kur i uron ditëlindjen edhe kur thotë mbani PD në zemër. Rama dhe PS e kanë gjetur pozicionin të tillë që të sigurojnë elektoratin e vet për interesat e tij. Nuk e dimë , por do presim të shohim se ç’do të thotë ky simbol.

Foto me Trump e Bashës

Fuga: Ajo fotografi ka rol të caktuar simbolik. Ka ndikim te elektorati, por si mesazh nuk duhet ekzagjeruar. Vizita e tij atje e zgjidh disi problemin që ndërkombëtarët kishin kritika ndaj Bashës kur ishte në çadër. Megjithatë nuk më duket se kjo fotografi ndryshon parapëlqimin e Trump për opozitën në Shqipëri.

Zgjedhja e Metës president, jeni shprehur: Ditë të zeza na presin…

Fuga: Parashikoja që në momentin kur Meta u zgjodh President, dhe ai u tërhoq nga qëndrimi i tij që thoshte se nuk mund të shkojmë në zgjedhje pa opozitën, dhe isha kundër, sikur tani kjo aleancë kishin qeverinë dhe presidencën se do ktheheshim në monizëm, duke shpartalluar elementët e pluralizmit. Por prapë situata është delikate.

…por Meta edhe pse President po udhëheq fushatën e LSI-së.

Fuga: Mendoj se në momentin që Rama e Basha bëjnë marrëveshjen e tyre, ata e bëjnë kokë më kokë, dhe kështu përjashtohet i treti, që në atë kohë ishte në koalicion, një figurë e rëndësishme e shtetit. Në këtë moment nisur nga shenja të tjera, kam përshtypjen që Meta ndjeu që LSI-ja, ai vetë dhe një frymëzim i caktuar mund të ndodhet i rrezikuar për t’u përjashtuar nga politika. Se Meta dhe LSI kanë objektivin maksimal për të qenë forcë e parë. LSI mund të mos ketë 71 deputetë, por në parlament mund të ketë aq deputetë sa e bën ligjet të rishikueshëm, dhe ne kthehemi në republikë presidenciale. Dhe rrisin pushtetin e Presidentit. Këtë e dinë të tre ata. Por mund të ndodhë që mund të kemi një Republikë me President të zgjedhur nga populli, që mundet që në tre muajt e ardhshëm, të dali kjo ide, dhe të kemi sërish zgjedhje presidenciale. Konfigurimi i forcave politike do të ndryshojë, dhe haraçin i bie ta paguajë Meta.