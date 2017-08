Panariti për ristrukturimin e ministrisë së Bujqësisë: Kirurgu e “përfundoi” operacionin, por pacienti vdiq

Ish-ministri i Bujqësisë Edmond Panariti e ka vlerësuar negativisht ristrukturimin që pritet t’i bëhet kësaj ministrie, duke e cilësuar si një masakër strukturore, efektet negative të së cilës do të bien mbi fermerin shqiptar.

Ish-ministri i LSI-së shprehet se me këtë ristrukturim, Ministria e Bujqësisë që do të drejtojë Niko Peleshi do të jetë pa “gjymtyrë” dhe do të paralizojë shërbimet që i ofrohen fermerëve e agrobiznesit shqiptar.

“Nje Ministri e Bujqesise, pa gjymtyre, pa mision dhe vizion eshte ajo cka mbetet pas “zhdukjes” se pakuptimte te Drejtorive te Bujqesise dhe Bordeve te ujitjes dhe kullimit ne qarqe , pas asgjesimit me nje te rene lapsi te sherbimit qendror veterinar, sherbimit te statistikave bujqesore, mbrojtjes se bimeve, sherbimit te ndihmes dhe keshillimit te fermereve.

Kjo “masaker” strukturore e papare, mjerisht u gatua “ex catedra,” pa pyetur fermeret, specialistet, profesoret dhe kerkuesit universitare te fushes , pa marre parasysh projektet e mbeshtetjes nga BE dhe donatoret te cilet vepronin dhe veprojne mbi kete shtrat institucional.

Ajo qe pritet te ndodhe eshte paraliza e sherbimeve ndaj fermereve dhe Agrobiznesit, por me e renda dhe e paevitueshme eshte lenia e bujqesise blegtorise teresisht te pambrojtur ndaj semundjeve, infeksioneve dhe kercenimeve te motit. Bujqesia rrezikon te rreshqase ne kaos dhe pasiguri.

Kirurgu e “perfundoi” operacionin, por pacienti mjerisht vdiq.”- shkruan Panariti.