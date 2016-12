Olta Xhaçka ka folur në një nga të paktat herë për jetën e saj pas lindjes së të bijës. Në kopertinën e revistës Madame Mapo, deputetja e martuar me deputetin e të njëjtit grup parlamentar, Artan Gaçi ka rrëfyer për dimensionin e saj të ri. Hana ka lindur në shkurt të vitit 2015, duke qenë, siç thotë Olta bekimi i saj më i madh. Ajo ka rrëfyer në intervistën e gjatë, sesi ka arritur në këto vite të bashkërendojë përkujdesjen për të bijën me detyrimet politike.

“Lindja e Hanës ka qenë bekimi më i madh që kam pasur. Një dashuri e llojit që rritet çdo ditë aq sa duket sikur do të të plasë zemra. Çdo nënë e di për çfarë e kam fjalën. Dhe asgjë kaq e bukur nuk vjen pa vështirësitë e veta. I quajnë dhimbjet e rritjes. Nuk mendoj se privilegji i lindjes së një jete duhet të jetë pengesë për këdo që ka një karrierë impenjative. Sigurisht, kjo kërkon ndihmë dhe një prioritizim shumë të mirë të kohës. Unë kam pasur një shtatzëni shumë të mbarë, që nuk më shkëputi asnjë ditë nga punët e mia. Pas lindjes kam pasur shumë mirëkuptim nga kolegët e mi, të cilët kanë mbuluar një pjesë të aktivitetit tim e më pas kam pasur shumë ndihmë nga familja për t’u kujdesur për time bijë kur unë nuk isha. Megjithatë jam munduar të ruaj një ekuilibër të shëndetshëm dhe një marrëdhënie aktive me Hanën dhe mendoj se deri tani ia kam dalë”.

Në kohën jashtë politikës ajo ka treguar se i pëlqen të lexojë, udhëtojë, të shoh filma të mirë, të merret me gatime, por kohët e fundit i është shtuar loja me të bijën dhe Oltës i duket vetja sikur vitet e saj numërohen me gishtat e njërës dorë.