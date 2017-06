‘Nusja dhe dhendri’ grinden në Big Brother, shakaja pa kripë e Danjelit acaron Fotininë

Janë të rralla rastet kur ҫifti i martuar në Big Brother janë zënë me njëri-tjetrin, madje numërohen me gishtat e njërës dorë edhe replikat e tyre. Por pak para natës finale, tensioni në Big Brother është i dukshëm dhe i pranishëm tek të gjithë. Sot, një shaka Danjelit ka bërë që Fotinia të acarohet dhe ta humbasë qetësinë pas veprimit të tij.

Ndërsa ishin duke luajtur në shtratin e tyre, në një moment Danjeli i hedh ujë në vesh Fotinisë duke e bërë shumë nervoze edhe për shkak se ajo ka probleme me veshin. Por me gjithë lutjen e saj, Danjeli vazhdonte lojën pa e marrë seriozisht problemin e bashkëshortes. Kjo e bëri Fotininë të revoltohet dhe t’i mbajë qëndrim: “Të thashë një herë, pse nuk ndalove? Dua të më rrish larg. Nuk dua ta diskutoj fare dhe të lutem më qëndro larg. Nuk kam qejf ta diskutoj këtë”,- i tha ajo e inatosur Danjelit.

I ndier në faj, Danjeli iu justifikua: “Nuk e dija që kishe probleme me veshin. Nuk e dija që uji të bën aq dëm. Është faji im, edhe pse ishte me shaka.” Me gjithë insistimin për ta qetësuar Fotininë, e mërzitur ajo i tha të mos e diskutojnë më këtë problem.