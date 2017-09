Këngëtarja e njohur Nora Istrefi gjithmonë ka pasur një trup të adhurueshëm, dhe që gjinia femërore e ka zili në këtë aspekt.

Teksa menduam se kjo verë ka qenë e ngarkuar për këngëtaren nga Kosova, dhe nuk do ketë kohë për pushime, Nora na tregon përmes fotove të ndryshme në Instagram, se ka zgjedhur të pushojë në Turqi. Së bashku me vajzën Renee dhe bashkëshortin Robertin, Nora ka vendosur të relaksohet disa ditë në një resort në Turqi.

Fotoja e publikuar në fakt nga Nora në Instagram, na tregon edhe një herë se mami Nora është në super formë.

Me një palë rroba banje lejla, Nora së bashku me të voglën e saj Renee, duken më bukur se asnjëherë. Kjo është fotoja e parë e Norës me bikini për këtë verë…