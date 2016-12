Njihuni me 12 trajnerët më të mirë në botë

Federata Ndërkombëtare e Historisë dhe Statistikave të Futbollit (IFFHS) ka publikuar si për çdo vit klasifikimin e trajnerëve më të mirë në botë për klube.

Surpriza nuk mund të ketë, sepse në 365 ditët e 2016-s të gjithë e dinë se kush kanë qenë strategët më të mëdhenj në botë.

Lista nis me mjeshtrin e Atletico Madrid-it, Diego Simeone, i cili ka fituar 113 pikë. Argjentinasi nuk ka fituar asnjë trofe, teksa ka arritur deri në finalen e Ligës së Kampionëve, por ecuria e tij me një ekip pa shumë yje (ndryshe nga Barcelona, Real Madrid, Bayern München apo Manchester United) tregon se është një trajner i cili mund të bëjë ndryshimin vetëm me punë.

Në vend të dytë renditet Zinedine Zidane (108 pikë), i cili me Real Madrid-in sivjet ka fituar çdo trofe të mundshëm ndërkombëtar. Ai nuk pati sukses në La Liga, por arriti të triumfojë në Ligën e Kampionëve, sukses që u shoqërua me fitimin e Superkupës së Evropës dhe Botërorit të klubeve. Gjithsej, francezi deri tani ka regjistruar 36 ndeshje radhazi pa humbje.

Ndërkohë, në podium ngjitet ai i cili nuk mund të mungonte kurrsesi, Claudio Ranieri, i cili ka 86 pikë. Italiani bëri mrekullinë te Leicester City, duke fituar Premier League-n me një ekip i cili pritej që të rrëzohej në Championship.

Renditja 2016

1- Diego Simeone (Atletico Madrid) 113 pikë

2- Zinedine Zidane (Real Madrid) 108 pikë

3- Claudio Ranieri (Leicester) 86 pikë

4- Josep Guardiola (Manchester City) 62 pikë

5- Unai Emery (Paris SG) 38 pikë

6- Luis Enrique (Barcelona) 24 pikë

7- Jürgen Klopp (Liverpool) 16 pikë

8- Mauricio Pochettino (Tottenham) 15 pikë

9- Massimiliano Allegri (Juventus) 6 pikë

10- Pitso Mosimane (Mamelodi S.) 5 pikë

11- Arsène Wenger (Arsenal) 4 pikë

12- Leonardo Jardim (Monaco) 3 pikë