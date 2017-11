Jemi mësuar të shohim zyrtarë të lartë, burra e gra me veshje serioze në zyrat e Presidencës. Është mëse normale, por sot aty ka hyrë për të takuar Ilir Metën një vajzë, me pantallona të shkurtra, një shall të hedhur shkujdesur mbi bluzën e gjerë, byzylykë ngjyra-ngjyra në dorë dhe pamje çupëline.

Duket si një rast i jashtëzakonshëm, por duke menduar që aty hyjnë shpesh personazhe me arritje që vlerësohen nga Presidenti, kjo vizitë nuk ka asgjë të jashtëzakonshme. Çupëlina ka arritur atë që shumë burra e gra nuk do mundnin kurrë. Vajza bionde është Uta Ibrahimi, shqiptarja e parë që ka ngjitur majën e Everestit.

Një kampione e vërtetë! Me siguri, Ilir Meta me një të kaluar sportive, ka pasur kënaqësi të veçantë ta priste në zyrën e tij, vajzën e cila i ka sjellë dhe një foto dhe një trofe të personalizuar me një gur nga maja më e lartë e botës.

Një kënaqësi për Metën, por merita i takon për të gjithën vizitores së veçantë.