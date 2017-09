“Një herë martohesh”! Xhensila blen këpucët e dasmës mbi 3 mijë euro (FOTO)

“Një herë martohesh”, thonë kur dëshiron të blesh diçka të shtrenjtë e të bukur me rastin e ditës së madhe. Dhe Xhensila Myrtezaj kështu ka vepruar pasi pa këpucët “Jimmy Choo”.

Ajo mbeti e mahnitur gjatë vizitës në një dyqan të markës së njohur në Itali, dhe publikoi një video në “Instastory” ku tregoi këpucët e mrekullueshme me gurë që shkëlqejnë. Sot ato janë bërë të sajat.

Xhensila ka publikuar foton me fustanin që do të veshë në ditën e madhe dhe këpucët me kristale që janë dizenjuar nga “Jimmy Choo” si pjesë e koleksionit të këpucëve të Hirushes dhe kushtojnë 3,495 euro.



Jo çdo femër do t’i përballonte këto këpucë, por një gjë është e sigurt, Xhensila do të shkëlqejë sot.