Një familje pa familje, Evropa mes realitetit të ri kristian dhe dmd së një force ushtarake

Arjan Rexhepi

Aktualisht ajo ç’ka mund të shohim nga një Evropë dikur e mbyllur dhe konservatore, për shkak të luftës së ftohtë mes dy fronteve të një qëllimi, sot ky ngjyrim hartash është zhvendosur përtej asaj që mund të quhet Evropa e krishterë dhe një bote tjetër, më pak të njohur, asaj të lindjes së mesme, e cila në terma fetar i përket islamit. Me termin islam është luajtur dhe ende po luhet shumë duke e paraqitur atë si një fe të vërtetë barbarësh, apo islami radikal, vrasës dhe plackitës. Gjatë shekullit të 20 dhe përgjatë këtij shekulli që jetojmë sot në qytetërimin islamik të lindjes së mesme, përjashtuar Arabin Saudite që udhëhiqet nga sheriati, të gjithë të tjerët pjesë përbërëse e OPEK-ut janë në vetvete shtete laike. Ato kanë diçka të ngjashme mes ndikimit komunist të Rusisë për një lloj kapitalizmi të veçantë, mes diktaturave apo nediktaturave që i shkojnë më shumë për shtat klaneve dhe individëve të shkretëtirave pa principe, si dhe neokolonive të perëndimit që nuk po heqin dorë.

“Armiku” sot është prezent jo vetëm në kufijtë e saj, por edhe brenda, në jetën e përditshme, me kulturën e vetë, me ndjenjat dhe zakonet mbi perceptimin e botës, me njerëz pa fund, me kapitalin e vetë , dhe një vitalitet zili për t’u patur, me besimin e vetë që shkon me luhatjet e kohës, me shkolla dhe qëndra edukimi që garantojn vazhdimësin e tyre. Mbi të gjitha është prezente me lidhjet e gjakut, aq shumë të nevojshme për takatin e evropës.

Evropa dashur pa dashur, i duhet ti kthehet historisë së vjetër, ndoshta me planin Shuman në mbarim të luftës së dytë botërore ku doli dmd e ndërtimit të një trusti tërësisht kristian, për ti bërë ballë armikut që pritej nga lindja të vinte.

Pas krijimit të tregut të përbashkët evropian në vitin 1951, si kundërpeshë e KNER-it viti 1949 apo Traktati i Varshavës, që rreth Bashkimit Sovjetik, kish bashkuar popuj e lindjes së largët dhe asaj qëndrore, në vitin 1953 krijohet Aleanca e Atlantikut të Veriut, NATO, si kundërpeshë e lindjes apo për ta ndarë botën më dysh me qëllimin e vetëm atë të sundimit më shpejt dhe pa kokëçarje. Ndoshta këtu duhen kërkuar pikëpyetjet e shumta që sot meritojnë të zgjidhen. Përballë saj, mureve mbrojtëse të një Evrope të mplakur, të lodhur nga luftrat e shumta si brenda vetes, kundërshtive për politikat ekonomike që ndiqen ashtu edhe ndaj neokolonive jo të pakta, përshirë në një masë të gjerë edhe vendet e Lindjes së Mesme, të lodhur dhe rraskapitur nga një luks i shfrenuar gjithnjë e në rritje duke ndarë përjetësisht shoqërinë në klasa sipas zakonit të vjetër, të një shoqërie përherë e më shumë indiferente ndaj reagimeve të qeverive për atë c’ka ndodh për sot edhe të ardhmen e tyre, të një familje pa familje të shkërmoqur, të rrënuar, të një Evrope të zhytur në mjerimin e botës pa besim ose të zvetënuar, të rritjes së një brezi injorantësh për të ardhmen e afërt, ekziston rreziku, tanimë të konturuara fare qartë i disa grupeve terroriste të cilat në kufijtë extreme të saj nga lindja drejt perëndimit po rishfaqin rrezikun e përballjes dhe konfliktit, rrezikun e pasigurisë për jetën si Alkaeda, ISIS, Al Nusra, Al Shababi etj. Këto grupe veprojnë gjoja në emër të asaj feje që perëndimorët kanë 14 shekuj që janë në konflikt të vazhdueshëm. Për nga mënyra si operojnë në fushën e betejës janë shumë larg islamit, ndonëse vetquhen të tillë dhe pretendojnë se xhihadi u takon atyre. Po pyetja që shtrohet nuk është se a ka vërtetë xhihad në tokat arabe dhe ndaj kujt drejtohet ai. Nuk shtrohet problemi se kush janë pas tyre,kush i organizon, kush i financon dhe nga kush po i mbushin rradhët e veta me militant që vrasin këto grupe ekstremiste.

Për Evropën, ajo që ka vlerë dhe emergjencë sot, është krijimi i një fronti kundër tyre.

Ardhja e Donald Tramp-it në pushtet megithëse ai e paralajmëroi që gjatë fushatës, Evropën dhe deklarata e tij, se do të dilte nga NATO, dhe nuk do të mbështeste asnjë iniciativë me përmbajtje luftarake, sigurisht për të ruajtur të paprekur investimet e perëndimit drejt të gjithë rruzullit, kritikat e ashpra drejt vendeve me emër të përvecëm, buxheteve të papërfillshme të vendeve pjesëmarrëse, me pak përjashtime, peshën e madhe që ajo mban në këto operacione luftarake, nxorrën në pah nevojën e dmd të një rikonfigurimi dhe të hartimit të një strategjie të re luftarake që këshilli i kristianëve duhet të hartojë për sot dhe të ardhmen e saj, duke parë rrezikun eventual në dyert e evropës.

Ka kohë që është projektuar e ardhmja e Evropës pas ndryshimeve strukturore që pësoi dhe ndryshimeve të kufijve për t’iu afruar sa më shumë liderit të botës. Me rënien e murit te Berlinit doli në pah një Evropë e brishtë, e dobët e paaftë për ti bërë ballë sulmeve të mëvonshme, që shpejt do të vinin. Dhe sulmi më i madh është pushtimi prej kulturës së “barbarëve”.

Kriza e madhe financiare e BE bën që këtë pushtet t’ia delegojn deri dje aleatit të saj të vetëm, ShBA. Mbështetja e ShBA ndaj vendeve si Turqia apo Anglia që janë dhe forca aleate e saj, megjithëse të dyja këto shtete nuk bëjnë pjesë në Tregun e Përbashkët Evropian, tregojnë se sa të nevojshme e ka evropa një mbrojtje eventuale nga çdo rrezik i mundshëm. Pakënaqësitë në rritje të BE ndaj politikave të ShBA,dalja jashtë BE e Britanisë, rasti më i fundit ku Merkel kritikoi qëndrimin e vazhdueshëm, se “e para duhet të jetë Amerika, ç’ka do të dëmtojë më së shumti vetë amerikanët”. Kërcënimi serioz i Martin Shulcit, se do të heq nga territori i Gjermanisë mbushjet bërthamore, rishfaqja raciste e naziskinëve sa herë është e nevojshme të dirigjuara nga qeveritë përkatëse, dhe organizata famëkeqe e Ku-Klus-Klanit në Amerikë që ka sjell shumë trazira mes vendasve, por këtë herë për të dëgjuar mirë refugjatët e ardhur nga lufta në lindje, shërbejnë për të përligjur masat drastike, ndryshimet kushtetuese, përhapjen e terrorit në masën e gjerë të shoqërisë si dhe formimin e strukturave ushtarake, të cilat do të përdoren si instrumenta për garantimin e legjislacioneve të cilat përjashtojnë nga e drejta legjitime e të drejtave të njeriut atë masë të shoqërisë e cila është kundër asimilimit nga perëndimi, kundër relativizmit kulturor dhe etnocentrizmit nacionalist që vendet mikpritëse e bëjn të justifikuara nga rreziku i përhapjes së konflikteve ndaj shoqëris së tyre.

A pritet ky reagimi i BE kundrejt emigrantëve nga Lindja e Mesme? Çfarë po kërkohet ende. Duke e parë të gjithë hartën, nga lindja në perëndim dhe nga jugu drejt veriut të largët në të gjithë konfigurimin e saj kristian evropa e bashkuar, nuk ka ngelur shtet i madh ose i vogël pa u “lerosur” dhe prekur nga vala e të ashtëquajturit terrorizëm islamik ose ndryshe issis.

Në këto kushte Evropa i la grindjet dhe mosmarrëveshjet e brendshme si kriza ekonomike në Greqi apo tranzicioni i tejzgjatur i Portugalisë, Rumanisë apo Bullgarisë, harroi problemet e separatistëve të Etas apo Shënfeini i Xherri Adamsit që ka mbi 45 vite që po lufton që të shkëputet nga Britania e Madhe, harroi shumë shpejt edhe problemet që ka Anglia me euron dhe Brukselin, nxitoi të fus brenda famijes së vetë, Malin e Zi dhe Sërbinë kanakare, dhe po mobilizohet për ti bërë ballë një armiku më të madhë që po “rrezikon” dukshëm interesat e komunitetit evropian dhe kryqin e Jozefit, emigrantët “barbar” të përzënë me dhunë nga shtëpitë e tyre, të kthyer në gërmadha me oaze gjaku. Ekziston sipas ekspertëve dhe analistëve “absorbimi” i kristianëve në islamin e importuar nga lindja. Gjithnjë sipas tyre. Në emergjencë ashtu sic edhe qëndrojn problemet e tyre brënda kuadrit të Evropës së Bashkuar ato duhet të nënshkruajn një marrëveshje për të parandaluar rrezikun e një përhapje masive brënda kufijve shtetërorë të evropës. Evropa ndërkohë e sheh të nevojshme ripërtëritjen e shoqërisë përmes gjakut të ri të ardhur nga përtej kufijve. Të gjithë do të marrin një vendim njëzëri për ruajtjen e stabilitetit të Evropës dhe detyrimin reciprok të tyre për të mbajtur një ushtri finaciarisht me pagesë dhe infrastrukturë të nevojshme për të neutralizuar dhe asgjësuar çdo tentativë të ndërmarrë nga individ dhe grupe ekstremiste në dëm të Evropës. E gjitha kjo do të bëhet për të denatyruar të ardhurit nga lindja, kryesisht “barbarët”, por nesër edhe vendasit që rrënjët po humbasin.

Sigurisht që po, pas valës së madhe të njerëzve të pa shpresë të terrorizuar pa një të ardhme të përndjekur me forcë nga trojet e veta, të vrarë, të plaçkitur dhe të përdhunuar, po e lënë tokën e të parëve të zhuritur nga flakët e së keqes, dhe po i drejtohen me shpresë një tjetër bote, një ëndrre të padëgjuar. Në këto kushte që gjendet Evropa nuk e ka të vështirë të gjej burimet e duhura njerëzore, pagesat e majme, lejet e qëndrimit, shkollimi dhe arsimimi i fëmijëve, banesa dhe aredimi i tyre, puna e të tjera si këto, por edhe me anë të dhunës, do të jenë çelësi i suksesit për të thirrur nën armë, njerëzit. Në fund të fundit evropa po ia arrin qëllimit, me pranverën arabe që ndezi gjakun e urrejtjes mes myslimanëve në vendin e origjinës, atë do të bëjë, për të justifikuar vetëmbrojtjen duke ndërsyer po të njëjtët aktorë por këtë rradhë në “shtëpitë e veta”. Tashmë për Evropën, gjaku i saj i pastër është një mit i heshtur. Po me këta njerëz ajo do ti bëj ballë edhe Rusisë apo Kinës që po kërkojnë tregje dhe shumë shpejt rrezikojnë përplasjen. Evropa nuk ndryshon aspak nga cikli i saj që natyrshëm përsëritet.