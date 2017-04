Nishani tregon detaje për takimin Rama-Basha: Do të ketë zgjedhje, por…

Presidenti i Republikës, Bujar Nishani në një intervistë për emisionin “Arena” të Dritan Hilës në Ora News, foli për takimin Rama-Basha, të cilin ka marrë përsipër ta ndërmjetësojë.

Nishani tha se është në kontakt me Ramën dhe Bashën për takimin. Por ai tha se akoma nuk është caktuar tema e diskutimit dhe kornizat e tij.

“Jam në kontakt të vazhdueshëm me ta. Ende nuk kemi përcaktuar temat e diskutimit. Jam i gatshëm të diskutojmë për çdo gjë, për shtyrje zgjedhjesh, për qeveri teknike etj, nëse palët bien dakord”, tha Nishani.

Sa i përket 18 qershorit, Nishani tha se teknikisht do të ketë zgjedhje, por këto zgjedhje nuk do të legjitimojnë të gjitha institucionet. Sipas tij do të mungojë pluralizmi.

“Nëse opozita nuk hyn në zgjedhje, teknikisht do të kemi zgjedhje, por nuk do të kemi institucione me legjitimet pas zgjedhjeve. Legjitimet edhe institucional. Ka disa standarde ndërkombëtare për legjitimitetin e institucioneve të një vendi që pretendon të jetë demokraci e lirë. Pluralizmi dhe gara e barabartë në zgjedhje. Kushtetuta e Shqipërisë parashikon detyrimisht të drejtën për t’u zgjedhur dhe për të zgjedhur.

Nëse nuk kemi një proces të barabartë edhe në raport me standardet ndërkombëtare ku Shqipëria është palë e deri tek ato të BE-së ku Shqipëria pretendon të hyjë. Ka disa standarde ndërkombëtare për vlerësimin e legjitimitetit. Unë mbetem tek legjitimiteti dhe jo tek teknikaliteti, për të vlerësuar legjitimitetin e institucioneve që prodhohen nga zgjedhjet. Kushtetuta e vendit tonë nuk pranon sistem tjetër politik plural”, tha Nishani.