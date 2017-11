Ngjarja e rëndë, 15-vjeçari vret nga pakujdesia vëllanë e vogël

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pasditen e sotme në qytetin e Mirditës. Teksa luanin me armë nga pakujdesia 15-vjeçari ka qëlluar për vdekje vëllain e tij 3 vite më të vogël.

Ngjarja ndodhi në fshatin Petoq në Fan të Mirditës, kur vëllezërit E.T. 15 vjeç dhe D.T. 12 vjeç, kanë qenë duke ruajtur bagëtitë në mal, dyshohet se duke luajtur me një armë zjarri automatik.

Sipas policisë, E.T. nga pakujdesia dyshohet se ka vrarë vëllain e tij D.T.

Arma e zjarrit automatik si dhe 2 gëzhoja të gjetura në vendngjarje, janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale.

Njoftimi i policisë

Më datë 15.11.2017, rreth orës 18:00, në fshatin Petoq në Fan – Mirditë, dyshohet se 2 vëllezër të mitur, konkretisht shtetasit E.T. 15 vjeç dhe D.T. 12 vjeç, kanë qenë duke ruajtur bagëtitë në mal, dyshohet se duke luajtur me një armë zjarri automatik, shtetasi E.T. nga pakujdesia dyshohet se ka vrarë vëllain e tij shtetasin D.T. Trupi i viktimës është dërguar në morgun e spitalit për ekspertizën e plotë mjeko–ligjore.

Arma e zjarrit automatik si dhe 2 gëzhoja të gjetura në vendngjarje, janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Shtetasi E.T., babai i tij, si dhe disa persona të tjerë, janë shoqëruar në Komisariatin e Policisë Mirditë, në lidhje me sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

Grupi hetimor në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë, vazhdojnë hetimet në vendngjarje për zbardhjen e plotë të ngjarjes.