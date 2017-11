Nga Veriu në Jug, Rama: 10 rrugët e reja që do të ndërtohen

“Kemi një buxhet 42 për qind më të lartë për financimin në infrastrukturë.” Kështu është shprehur kryeministri Rama, gjatë fjalës së tij ku është shprehur për investimet në infrastrukturë dhe është ndalur në akset rrugore që do të ndërtohen gjatë vitit 2018.

“Së pari ne kemi një buxhet për vitin e ardhshëm 42 për qind më të lartë që nuk do të thotë pak edhe pse nuk është i mjaftueshëm. Projektet do të sjellin një transformim të zonave rurale me fokus zhvillimin e turizmit dhe agro-turizmit”.

Rama ka prezantuar edhe 10 segmentet e rëndësishme që do të mbulohen nga buxheti i shtetit

-Së pari çuarja përpara e projektit te Unazës së Madhe të Tiranës qoftë me përfundimin e aksit verior, apo me transformimin rrënjësor te portat hyrëse të Tirnës

-By Passi i Tepelenës, i cili do të lidhë Tepelenën me Himarën

-Do garantohet përfundimi i rrugës Korçë- Erseke

-Garantohet përfundimi i By Pass-it të Fierit dhe Vlorës

-Po finalizohet kontrata dhe do të fillojë puna në terren për Rrugën e Arbrit

Kryeministri Rama përveç financimeve në buxhet është shprehur edhe për investimet nga programi 1 Miliard për Rindërtim, ku theksoi se “do të çohet para një financim masiv, duke krijuar me shumë vende pune.”

-Do të ndërtohet aksi Milot- Balldren

-Do ndërtohet aksi Thumanë- Vorë- Tiranë

-Do ndërtohet aksi Kardhiq-Delvinë

-Kashar-Rrogozhinë me kombinim Plepa deri në Vlorë

Projektet e tjera në infrastrukturë

Kryeministri është ndalur më tej edhe në projektet e tjera në infrastrukturë

“Një program tjetër fillon me buxhetin, me mbështetjen e BB dhe BERZH, i cili do të shtyjë përpara programin e Rilindjes Urbane duke synuar rritjen e kapaciteteve për zhvillimin turistik. Konkretisht do të nisim me ndërtimin e rrugë së Thethit, madje do të ketë një paketë financimi që do të stimulojë zonën. Duke pasur parasysh këtë strategji jemi angazhuar të nxisim sipërmarrjen të shikojë investimin me hotele në zonë. Do të rindërtojmë vijën në liqenit të Shkodrës, si dhe kemi një projekt për lundrueshmerinë në lumin Bunë. Po ashtu do të ndërtojmë aksin që ligj Shëngjinin me Velipojën.”

Rama ka përmendur edhe investimet në Durrës, Vlorë dhe Fier.

“Duhet te ndërhyjmë seriozisht ne zonën e plazhit të Durrësit ku ka zhvillime të rëndësishme dhe investime në hoteleri por mungon infrastruktura. Do të financojmë të gjithë zonën e plazhit të Durrësit. Do të ndërtojmë aksin Fier- Seman, për t’i dhënë mundësi Fierit për dalje ne det. Do të vijojmë me ndërtimin e Bulevardit të Vlorës, dhe qendrës së vjetër të këtij qyteti”, theksoi Rama.