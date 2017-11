Nga “topless” tek operacionet plastike, kush janë VIP-at që guxuan për herë të parë

Nuk mund të themi se është “tabu” dalja nudo në ekranet e botës, sepse kjo, pa-varësisht orareve të zgjedhura apo edhe kanaleve ku shfaqet, janë ende të lejuara si “shfaqje” televizive. Gjithsesi, të dalit nudo në skenë apo edhe në rrjetet sociale mund të themi se “rrit” famën dhe bëhesh akoma edhe më e kërkuar. Apo kjo mund të thuhej më parë? Në kohën kur doli e famshmja Kim Kardashian, e cila më parë, edhe pse kishte dalë para kamerave si shoqëruese e Paris Hilton dhe mikeshë e saj, nuk njihej pothuajse fare. Pra, duhet të bënte një “boom” që të njihej emri i saj dhe për të qenë më të qartë, i “të pasmeve” të saj. Por t’i kthehemi diskutimit të mëparshëm. Të dalët nudo në skenë është një mënyrë e të shprehurit të vetvetes, gjithnjë nëse është në kontekstin artistik, pra kur flasim për aktorë filmash apo edhe skene teatri. Por nuk mund të themi të njëjtën gjë për ato që kanë preferuar të shfaqin nuditetin e tyre, hapur, për asnjë lloj qëllimi tjetër, veçse për të bërë bujë me disa foto të tyre “topless” apo edhe nudo. Ndërkohë që në albumin e përzgjedhur nga suplementi VIP Pages në ‘Gazeta Shqiptare’ do të sjellim një larmi VIP-ash dhe arsyet, që sipas tyre kanë dalë në publik me foto apo pamje nudo.



E nisim me Ema Andrean

Është një më e “freskëta” si ngjarje e kësaj që jemi duke diskutuar sepse ajo që aktorja shqiptare solli në skenë ishte “guximi” për të sjellë jo vetëm artin, por edhe për të kërcitur sadopak atë “tabu” që kultura jonë e ruan me fanatizëm prej një kohe shumë të gjatë. shfaqen e fundit të sajën ajo u shfaq topless, pra gjysmë nudo ku dhe arriti të ishte në qendër të vëmendjes së gjithë sallës së teatrit.



Ledina Çelo

Këngëtarja e njohur shqiptare ka rënë në sy gjithnjë për linjat e saj fantastike. Edhe ajo ka qenë një ndër “pioneret” e para e cila ka thyer tabutë duke nxjerrë format e saj superseksi. Fotot artistike të këngëtares joshëse kanë rënë në sy dhe kanë bërë bujë vite më parë se të dalit “nudo” në rrjetet sociale të kthehej në diçka jo shumë impresionuese. Është e vërtetë që në vendin tonë ende bën përshtypje një gjë e tillë por në atë kohë ishte e ndaluar si kutia e Pandorës. Dhe artiste të tilla që guxonin bënin tepër përshtypje në opinionin e gjerë dhe nuk arrihej të kuptoheshin si artiste apo si veprim i tyre i guxuar më tepër.



Rovena Stefa

Ajo ishte dhe do të mbetet vajza çapkëne e pandreqshme, së cilës i pëlqen të jetë edhe femërore edhe provokuese. Fotot e saj nudo të postuara shumë vite më parë bënë bujë duke qenë se ishte ndër të parat, e cila solli një “risi” të tillë në fotot e VIP-ave. Jo se nuk njihej, por nuk kishte marrë më parë një guxim i tillë. Rovin edhe sot e shohim ekstroverse në veshje edhe në fotot që poston, duke treguar kështu se çdokush është i lirë të shprehë vetveten si të dëshirojë (provokuese dhe pse jo, nudo).



Rozana Radi

Këngëtarja e njohur shqiptare, pas ndërhyrjes së bërë në gjoksin e saj nuk nguroi që ta shfaqte atë në foto të ndryshme të publikuara në gazetë para shumë vitesh. Kjo sjellje ishte vetëm për të treguar një lloj feminiliteti apo edhe një lloj “mburrjeje” për zmadhimin e bërë. Gjithsesi, edhe pse ka kaluar shumë kohë, Rozi nuk është më aq ekstravagante në sjellje apo edhe në veshje, duke treguar këtu se “çmenduritë” e kohës i la pas, duke krijuar tashmë një tjetër imazh edhe më të kuruar për veten.



Bleona Qereti

Këngëtarja me famë botërore që nuk ndalet para asgjëje! E tillë ka qenë që në fillim të daljes së saj në ekranin shqiptar, Bleona e cila edhe pas ikjes në SHBA premtoi se do të pushtonte botën. Dhe në një mënyrë apo në një tjetër, e etur për sukses dhe për të qenë në qendër të objektivit, ajo ia arriti. Ka vendosur të dal nudo për të sjellë disa foto artistike duke nxjerrë në pah linjat e saj superseksi. Dhe foto të tilla nuk mungojnë në rrjetet sociale, duke qenë se bukuroshja brune vazhdon t’i rinovojë herë pas here me poza të ndryshme edhe më provokuese.



Dafina Zeqiri

Një tjetër bombë është ajo që na dha Dafina Zeqiri. Ajo ka ardhur tërësisht nudo. Duket se këtë herë këngëtarja Dafina Zeqiri është shfaqur tërësisht nudo për mediat kosovare. Në disa foto bardh e zi Dafi ka treguar hiret dhe linjat e saj të kuruara. Këngëtarja është një nga emrat më të pëlqyer të momentit në muzikën e lehtë shqiptare. Përveç këtyre fotove seksi Dafina është shprehur gjithashtu se së shpejti do të publikojë albumin e saj të tretë. Burimi: GSH