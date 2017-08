Nga Tahiri te Balla, kush janë të zhgënjyerit e mëdhenj nga qeveria “Rama 2”

Kryeministri Edi Rama zgjodhi të dielën e fundit të gushtit për të prezantuar ekipin e tij me të cilin do të qeverisë katër vitet e ardhshme duke nisur që nga muaji shtator.

Ndryshe nga korriku i 2013-ës, kur qeverinë e shpalli nga selia rozë në një konferencë i vetëm përballë medias, kësaj here, Rama zgjodhi që emrat ti bënte publik para organit të dytë më të rëndësishëm të socialistëve, Asamblesë Kombëtare.

Edhe këtë herë, ashtu si kundër katër vite më parë, kreu i qeverisë, surprizoi jo pak me anëtarët e përzgjedhur për të qenë pjesë e skuadrës së tij duke përfshirë në të emra që pak kush i kishte menduar.

Mero Baze shkruante dje në një editorial te gazeta TemA se “kjo është hera e parë që një kryeministër ka një qeveri për qejf të vet, duke ekspozuar dhe veset që mbartin qejfet e tij. Është e sigurt se qeveria ka lënë shumë të zhgënjyer brenda grupit parlamentar që natyrisht nuk kanë ndërmend të ngrenë zërin, por e keqja është se mund të heshtin dhe kur qeveria të ketë nevojë për mbështetje. Ndaj është mirë që qeveria, por sidomos Edi Rama, të fillojë të mendojë t’i bëjë të gjithë të ndjehen të fituar dhe në pushtet. Sidomos brenda PS”.

Por kush janë të zhgënjyerit më të mëdhenj të cilët mbetën jashtë qeverisë.

I pari në listë qëndron padyshim Saimir Tahiri. Kreu i PS-së së Tiranës, ministrin të cilin Rama e ka cilësuar shpesh herë si më të suksesshmin në mandatin e parë, për herë të parë nuk do të jetë më në krah të tij, që kur të dy vendosën ti bashkoheshin Partisë Socialiste. Rezultati i arritur në Tiranë por edhe beteja e ashpër verbale që Tahiri zhvilloi me LSI-në gjatë fushatës elektorale krijuan bindjen se ai do të ishte sërish pjesë e ekzekutivit. Por kjo nuk ndodhi. Mos përfshirja e Tahirit në qeveri duket edhe si një vendim i Ramës edhe përsa i përket dualitetit Tahiri-Veliaj.

E dyta është Eglantina Gjermeni. Ministrja e cila udhëhoqi “Rilindjen Urbane” gjatë katër viteve duke e bërë atë simbol të qeverisë Rama do të jetë jashtë ekzekutivit edhe pse rezultati që ajo arriti në zonën e Krujës në 25 Qershor ishte ndër më të lartit në rang vendi.

Erjon Braçe, udhëhoqi listën e PS-së në qarkun e dytë më të madh në vend, Fier, por duket se do të jetë sërish me drejtimin e komisionit të Ekonomisë edhe pse konkurrenca do të jetë e madhe për shkak të ish-ministrave të cilëve Rama duket se u ka premtuar drejtimin e komisioneve parlamentare.

Taulant Balla do të mjaftohet me drejtimin e grupit parlamentar të PS-së pavarësisht se emri i tij ka qenë më i lakuari për të qenë ministër sa herë ka pasur lëvizje në ekzekutiv.

Një tjetër emër i cili hyn tek lista e të zhgënjyerve është Elisa Spiropali, ish-kryetarja e FRESSH. Spiropali shihej si favoritja kryesore për të marr post ministri në rast se Rama do të vendoste të bënte pjesë të qeverisë një përfaqësues të të rinjve.

Eduart Shalsi dhe Blendi Çuçi janë padyshim dy emra të tjerë të cilët Rama nuk i përfshiu në qeverinë e tij. I pari bashkëpunëtor i vjetër i Ramës që nga koha kur ky i fundit drejtonte Bashkinë e Tiranës ndërsa Çuçi edhe pse vlerësohej lart nga Rama për ndarjen e re territoriale që i dha vendit duket se tashmë do të mjaftohet me mandatin e deputetit.