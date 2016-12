Nga Reali, Juventus, Leicester, Portugalia te Ronaldo, Guardiola, Mourinho, Conte, ngjarjet e vitit 2016

Viti 2016 numëron një sërë ngjarjesh të mëdha futbollistike në botë dhe kjo fjali nuk është një vlerësim i zakonshëm si për çdo 365-ditësh që lëmë pas. Absolutisht jo.

Sivjet çdo futbolldashës ka shijuar në tërësi një “telefilm” spektakolar, ku ndërthuren ndeshje historike, triumfe, disfata, ngjarje dramatike, frymëzuese apo tragjike, personazhe në kulmin e tyre, statistika të pabesueshme, rekorde dhe shumëçka tjetër që lidhet me sportin më popullor në botë.

Të gjithë do të mbajnë mend triumfin e trefishtë ndërkombëtar të Real Madrid-it, që fitoi Ligën e Kampionëve, Superkupën e Evropës dhe Botërorin e klubeve.

Sinonimi i suksesit në 2016-n është padyshim Cristiano Ronaldo, njeriu i cili përmbledh pothuajse çdo triumf ekipor dhe personal, përfshirë Kampionatin Evropian të Francës.

Barcelona fitoi dopietën në Spanjë, ashtu si Bayern München në Gjermani.

Padyshim, Leicester City është kryefjala e futbollit anglez për këtë vit në ditët e tij të fundit. “Dhelprat” shkruan historinë duke u shpallur kampionë në Premier League, ashtu siç vetëm disa tifozë të çmendur të tyre mund ta kishin besuar se do të ndodhte.

Juventus gjithashtu shkroi historinë. Bardhezinjtë fituan për herë të pestë kampionatin italian, duke u bërë praktikisht një makth për çdo rival në Serie A.

Më pas, Portugalia u shpall kampione Evrope – gjithashtu një ngjarje e papritur në futbollin evropian. Luzitanët triumfuan me gol të sulmuesit Eder në finalen 120-minutëshe kundër Francës organizatore, me yllin Cristiano Ronaldo si një Akil modern: lider, frymëzues dhe idhull, por me një “thembër” fatale, që rezultoi të jetë gjuri i tij, fatkeqësisht i plagosur nga Dimitri Payet në gjysmën e pjesës së parë.

Vera qe një spektakël më vete jo vetëm për futbollin e luajtur në fushë. Yje si Paul Pogba dhe Gonzalo Higuain qenë lajmet e bujshme të merkatos, të dy të transferuar për shuma të majme. Francezi u rikthye te Manchester United për 105 milionë euro, kurse “El Pipita” bëri “tradhtinë” duke kaluar nga Napoli te Juventus për 94 milionë euro.

Nga ana tjetër, 2016-a do të mbahet mend si viti që bashkoi në një kampionat kokat e futbollit botëror. Pep Guardiola, Jose Mourinho, Antonio Conte dhe Jürgen Klopp u bënë “magnetë” të maniakëve të futbollit duke marrë drejtimin e skuadrave elitare angleze. Rikthehemi në tapetin e blertë. Kili sërish fitoi Kupën e Amerikës duke mposhtur Argjentinën, kësaj here në 100-vjetorin e këtij kompeticioni. Loti përshkoi sytë e Lionel Messi-t, kur ky i fundit gaboi penalltinë e parë në finale. “Pleshti” humbi finalen e tretë në po kaq vite, duke shtuar atë të Botërorit 2014 dhe Kupës së Amerikës të para një viti. 29-vjeçari menjëherë dha dorëheqjen nga kombëtarja, por me fillimin e vjeshtës u pendua dhe rinisi të dhurojë “show” me bardhekaltrit.

Ndërkohë, dhimbja amerikano-latine arriti kulmin me tragjedinë e 28 nëntorit, kur ekipi brazilian Chapecoense u rrëzua me avion në Kolumbi, teksa po bëhej gati për të luajtur në finalen e Kupës Libertadores. Aksidenti regjistroi 71 viktima. Skuadra më pas u nderua me fitimin e titullit kampion, por asgjë nuk mund të zëvendësojë ëndrrën e prerë në mes të besnikëve të lojës së bukur.

Për ta mbyllur, viti 2016 i dha gjithçka portugezit Cristiano Ronaldo, i cili shënoi tripletë në finalen e Botërorit të klubeve, aty ku Real Madrid mposhti 4-2 Kashima-n. 31-vjeçari u shpall lojtari më i mirë në botë edhe nga “France Football”, edhe nga FIFA./Telesport