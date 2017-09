Nga Anthony Athanas tek Gjon Mili, 431 emigrantët shqiptarët që u bë bënë të suksesshëm në SHBA

Nga Viron Prodani

Anthony Athanas, ka ardhur me familjen në vitin 1915 dhe është vendosur në New Bedford Mass. Fillimisht shiste fruta, perime me karrocë e më pas gazeta. Më vonë ai shiste dru e qymyr për restorantet kudo në New England dhe New York. Këto ishin eksperienca dhe përvojë e madhe për Anthonin të cilat bënë që në vitin 1937 ai të hapte lokalin e parë, restorant në Lynn Mass. Ky lokal u bë qendër e shqiptarëve të Amerikës në veçanti e udhëheqësve shpirtërorë si Fan Nolit, Sotir Peçi etj. Në vitet në vijim hapi edhe tre restorante në shtetin Massachusetts si “Hawthorne” në Swampscott 1946, “Glover House” në Yarmouth Port 1957 dhe “Cummaquind Anthony” në Cape Cod 1975. Lokali më me emër dhe fitimet më të mëdha në vend është “Pier 4” që u hap në vitin 1963 në Boston. Ky lokal është frekuentuar nga personalitete të shtetit dhe artistë të njohur të SHBA, si Presidenti John Kennedy, Elisabeth Taylor, Hitchok etj. Ky lokal është i njohur për bodrumet e verërave duke ofruar mbi 800 lloje verëra.

– Sotir Noke nga Dardha, ka ardhur në Amerikë në vitin 1905. Është një nga dy shqiptarët që nisën të studiojnë në kolegjet amerikane, “Studioi në American International College” Springfield, Mass. Pas studimeve ngriti të parën shtypshkronjë të shqiptarëve në SHBA. Shtypshkronja shtypte në gjuhën shqip, anglisht dhe bënte tregtinë më të madhe shtypi me shumë fabrika.

– Kosta At Efthim ose Charles Longworth nga Grapshi i Devollit, në vitin 1938 shpiku një treshe që përbëhej nga një thikë e mprehtë, një limë për të pastruar thonjtë dhe një thikë për të mprehur molidhat(Lapsat). Priste që të merrte Patentën nga Zyra e Patentave të ShBA.

– Gjon Mili ka emigruar në vitin 1923. Hyri student në fakultetin e Inxhinierisë dhe pas 4 vjetëve u diplomua në degën Elektrike. Fotograf i njohur, punoi në revistën “LIFE” të Neë Yorkut. Merr pjesë në ekspozitat e artit në Boston që quhej si “Galeria e Njerëzve të Mëdhenj.” Është cilësuar si një nga fotografët më të mëdhenj botërore.

– Spiridon Ilo ka emigruar në vitin 1916 dhe është vendosur në New York. Në vitin 1923, themeloi të parën shoqëri diskografike “Albanian Phonograph Records.” Po këtë vit bëri regjistrimin e parë të Himnit Kombëtar që u këndua nga vetë ai dhe tenori arbëresh Giuseppe Mauro. Autor i muzikës dhe tekstit të disa këngëve patriotike. Prodhoi 30 disqe me këngë patriotike. Në vitin 1916, botoi përmbledhjen me këngë “Dëshirat e Zemrës”.

-Kristaq Sotiri ka emigruar në vitin 1901 në New York. Tre vite punoi në një fabrikë tekstili. Nga dëshira për tu bërë fotograf, shkoi në Los Anxhelos ku përveç të tjerëve punoi me fotografin e njohur Georges Steckel. Në vitet 1919-1921 vendoset në New-York ku hapi një studio fotografie. Kthehet përgjithmonë në Shqipëri në vitin 1923. Në arkivin e tij në Korçë janë 15 mijë negativë në xham dhe 600 foto të stampuara.

– Vëllezërit Kristo Lubonja, “Nderuan gjithë shqiptarët e Amerikës duke blerë restorantin më të mirë dhe aristokrat në Lynn. Mass. Dalçin Faqebardhë.” Janar 1916.

– George A. Pano Katundi & G.E. Rennex. Ndërtuan në vitin 1917 një fabrikë që prodhon pjesë këmbimi. Kompania amerikano-shqiptare ka një kapital prej 40.000 dollarë me vlerë 100 dollarë aksioni.

– Tasi Cikozi & Salesmar. Kompani amerikano-shqiptare “Perodi Cigar”. Ndërtoi fabrikën e parë për prodhimin e cigareve në vitin 1923 në New York. Në vitin 1938, ndërtoi një fabrikë tjetër në New Jersey me kapital 50.000 dollarë.

-Ali Telat. Koleksionist pullash. Në vitin 1938 në studion e tij dispononte 600.000 pulla shqiptare dhe 30.000 pulla të ndryshme.

-Thanas Maksim & James Toli, bënin tregti me artikuj sheqeri, sheqerka me kompaninë amerikane “American Sugar Cone”. Makineritë për prodhimin e sheqerkave ishin shpikur nga vetë James Toli.

– John Gjergji Kolçe. Gjergji Kolçe, emigroi në SHBA nga fshati Qytezë i Korçës në vitin 1915 së bashku me gruan e tij Marina dhe fëmijët Vasilin, Kristin dhe Anastasinë. Fëmija i katërt John Kolçe, lindi në Qytezë në vitin 1914 një vit para se babai i tij të emigronte në SHBA. John u rrit nga gjyshërit e vet, mbaroi shkollën fillore në Qytezë dhe më pas studioi në Greqi. Në vitin 1928 në moshën 14-vjeçare emigroi në Çikago duke u bashkuar me familjen e tij. Ndoqi shkollën Mitchell dhe më vonë mbaroi shkollën e mesme në Çikago. Fillimisht punoi si rrobaqepës e tapicier në biznesin e kunatit të vet. Në vitin 1942, u martua me Madalena Gattuso. Po këtë vit u thirr për të shërbyer në Luftën e Dytë Botërore dhe shkoi në Francë ku luftoi deri në përfundim të luftës. Pas luftës filloi punë në Uzinën Dicroll Plating që prodhonte makineri e pajisje për bujqësinë. Mendja e tij krijuese dhe pasioni për mekanikën, bëri që ky të shpikte operacione dhe detaje të ndryshme për industrinë e mbjelljes në bujqësi. John, bashkë me shokun e tij James George blenë një tokë në 2939 N, Oaklen Cikago dhe hapën Kompaninë e tyre “Century Plating”. Kompania ishte e suksesshme që në fillimet e saj dhe fitoi reputacion për artikujt e prodhuar dhe cilësinë e tyre. Me rritjen e biznesit, përvojës dhe eksperiencës kuptoi nevojën për përmirësime në këtë industri. Me krijimet e tij, më vonë mori licencën për prodhimin e pajisjeve të industrisë bujqësore. Ai e pa të domosdoshme kthimin e procesit të mbjelljes nga manuale në një proces të automatizuar. John prodhoi makineri që bënin të gjithë procesin e mbjelljes në mënyrë automatike. Kompania “Century Plating” u zgjerua më shumë duke ngritur edhe laboratorin dhe magazinat e saj. Tani John u bë pronar i vetëm i Kompanisë dhe i kërkoi familjes së tij që të bashkoheshin me punën e tij. Pas daljes në pension të John Kolçes, këtë biznes e vazhduan fëmijët Marie, George, Marlenë dhe sot brezi i tretë i tij. Për kontributet e tij, John Kolçe ishte zgjedhur si President i “Shoqërisë Qytezare në Progres” dhe President i Kishës “ Shën Nikolla” Çikago. Gjatë aktivitetit të tij si President i kishës, përmend pritjen që i ka bërë Patriarkut të Kostandinopojës kur ky vizitoi Çikagon dhe përpjekjet që ka bërë për shkëputjen e kishës

“Shën Nikolla” nga Dioqeza Greke pasi Kisha Ortodokse Shqiptare u nda nga Patriarkana e Stambollit. John Kolçe, ka pritur, ndihmuar dhe punësuar shumë emigrantë shqiptarë që u vendosën në Çikago.

Emri Mbiemri Lloji i aktivitetit Vendi

Vitet 1921-1930

Muli P. Zguro. Tregti frutash Springfield

Theodhor Greço, Groseri, Natick

Miçe Grigor, Restorant Portland

Nuçi Mangjozi, Restorant, New York

Rakip Idriz, Kafe-Restorant, New York

Hasan Seit

Rochu &Semo, Rest. Shqiptaro-Rumun, New York

Daniel Apostol Korça, Agjensi udhëtarësh New-York

Tasi Th. Cikozi, Comp.”Perodi Cigar”, New York

Spiro Kaci, Restorant, New York

Pery Petro Prifti

Spiro Qori, Groseri, New York

Josif Dufa

Spiro Bita

Sotir Christ, Hotel-Bilardo Akron

Pandi Christ

T. Karameta, Agjensi vaporësh, New York

Christ Fatze

Veli Abedin Korça

Hafiz Ahmet

Spiridon Ilo, Shoqëri Diskografike, New York

Andrea Nisi Kota, Restorant, New York

Vangjel Vani Liolio

Xhafer Shaqir Floqi, Kafene, New York

Nuredin Poloska

Josif Stoja Gostivishti, Groseri, New York

Vangjel Josif Gostivishti

Themistokli D. Verdi, Groseri Framingham

Asllan Rexhep Voskopi, Restorant, Detroit

Nebi Mborja

Elias Lazarati, Restorant, Philadelfia

Sadik Hajredin Helleciani, Kafene, New York

Thanas V Vithkuqi, Groseri Sent-Louis

Naum G Vithkuqi

Harif M Tresteniku, Kafe “Kruja”, Boston

Sadik S Hurupishti

Salih Selman, Kafene, Worchester

Emin Suli Roll Skate, Boston

Foni Nikolla

Vllez Pano, Groseri, Worchester

Vllez Peter, Shit.qym, dru, qereste, Worchester

Denis Bora, Shitje qumështi, Boston

Vllez Nanof, Dyq. veshje burrash, Boston

Piro, Kafe-Restorant, Philadelfia

Sotir V. Katundi, Agjensi vaporësh, Worchester

Qerim M. Panariti

Elias J Kyritsi, Avokat, Boston

Ilia Chapulari, Agjensi Vaporësh, Boston

Mina Louka

George Tasho, Agjensi Vaporësh, New York

Shefki Hajro Korça, Dyqan Gramafoni, Detroit

Ajdin Asllan Leskoviku

Anesti Gaqi Rëmbeci, Groseri, Boston

Kosta Pano

Aqile Petro, Dyqan shitje bananesh, Worchester

Koli Lazi, Fabrikë këpucësh, Worchester

Vesio Pano, Magazinë, Worchester

Thoma Efthim, Furrë, Worchester

Sotir Christ, Restorant Taunton

Pandi Christ

Arthur Ford, Avokat, Boston

Hasan Toto, Imp. Djathë nga Shqip., New York

Bilal Roqi

Ilia Chapulari

Jani Sereslliu, Restorant, Boston

Petro Leshiani, Groseri, Boston

Mustafa Selim Vranishti, Groseri, New York

Ali Hysen Gjirokastra, Groseri, Philadelfia

Rustem R. Gjirokastra

Jonuz D. Cangonji, Kafene, Detroit

Shefqet Qamil Tresteniku

Sulo Sovjani

Thanas Kristo, Groseri, Boston

Margarit K. Alarupi, Bilardo, Boston

Filip Duri, Fermë Filipsburg N.Y.

Gjon Mili, Fotograf, Boston

Sotir G. Boboshtica, Groseri, New York

Kadri Mosho, Kafe-Restorant, New York

Hysni Sh. Graca, Groseri, Natick

Zografi Farmaci, New York

Vllez. Loukas, Dyqan zarzavate, Boston

Tasi Zaharia, Dyqan këpucësh, Boston

Pandi Zaharia

Ilo A. Zdruli, Groseri, Varitovn

Vasil Pano, Restorant, Cambridge

Jozef Pano, Restorant, Cambridge

Kosta Shafko, Restorant, Cambridge

Kristo M. Zengo, Restorant, Cambridge

Vani Ziko, Groseri, Natick

Efthim Kreshpanji, Groseri, Natick

Teodor Gresho, Groseri, Natick

Mihal Ceno, Kafe, Vorchester

Vllez. Laska, Dyqan konfeksionesh, Boston

Vllez. Pero

Lili Josif Katundi, Kasaphanë, Worchester

Qemal Daut Roshanji, Restorant, Detroit

Abedin Adem Damjaneci, Groseri, Canton

Pandeli Ceço, Groseri, New York

Asllan Dragoti

Jani Karamelo Sinica, Groseri, New York

Dhori Kërëku, Restorant, Boston

Veip Demi, Restorant, Worchester

Ajdin Asllan Leskoviku, Kafe-Restorant, New York

Sherif Hysen Piluri, Restorant, Boston

George Pano Katundi, Fabrikë Pjesë Këmbimi, Detroit

G. E. Renex

Rafail Dhimitri, Agjensi udhëtarësh, New York

Louis Pandele, Kafene, Detroit

Louis Nase

Foqion Turtulli, Farmaci, New York

James, Groseri, Watebury

M. Kondiko

Rafail Dhimitri, Dyqan verë dhe raki, New York

Maksut Kute, Furrë, Bradock

Sulo Hysen, Groseri Nev-Bedford

Sotir Sallabanda, Groseri, Boston

Koli Furxhi

Nasi Savea, Restorant Bristol

Petro P. Doka

Tod Salapi

Piro Aleksi

Sadik Qyteza, Kafene, Detroit

Nodha Aristidh

Kosta N. Skënderi, Groseri, Buffalo

Thanas Maksim “American Sugar Cone”, Chikago

James Toli

Vllez. Bllaxhe, Sheqerxhinj, Chikago

Vllez. Peter, Sheqerxhinj, Chikago

Vllez. Elias, Sheqerxhinj, Chikago

Vllez. Sotiri, Kafene Gjellëtore, Chikago

Vitet 1931-1945

Philipe Koburi, Restorant, Chikago

Vllez. Sotiri, Kafene Gjellëtore, Chikago

Thoma S. Vasil, Dyqan frutash, Chikago

S. Trajan

Petro Donushi Manaxher, Chikago

Theodhor Sofokli Harito, Gjellëtore – Sallë Danci, Chikago

Ali Hysen Gjirokastra, Groseri, New York

John Kostandin, Furrë buke, Chikago

Vasil Anas, Groseri, Boston

Sotir Ndili

Petraq E. Floqi

Shaqo R. Duka, Groseri, New York

Kasëm Xhafo, Restorant Hartford

Koci A. Jordhamo, Restorant Bridgeport

Vllez. G. Vishnja, Groseri Bridgeport

Spiro Bratko Furrë buke, Boston

Hysen Fazo, Restorant Waterbury

Rexhep Kuçi

Goli Mantho, Groseri, Detroit

Jaçe S. Selenica

Bato Selenica

Zeqo Floqi, Restorant, Detroit

Ismail Ravoniku

Ilia Andon Trebicka, Groseri Masillon

Anthoni Athanas, Groseri, Detroit

Shefki H. Koçiu, Groseri, Detroit

Bilal Dërsniku, Groseri, Detroit

Paul Cili, Restorant, Detroit

Izet Podgorica, Groseri, Detroit

Faik N. Korca, Restorant, Detroit

Riza M. Pulaha, Restorant, Detroit

Qamil Floqi

Larz M. Philip, Dentist, Boston

Pery Prifti, Restorant, Boston

Spiro Qori, Groseri, Boston

Josif Dufa

Spiro Bita

Xhemal M. Bilishti, Kafene, Boston

Llambi Kreshpanji, Groseri, Boston

Kici Laze Birrari, Boston

Ali Telat, Filatelist, Boston

Paskal Aleksi, Fotograf, Boston

Stavre Kocaqi, Restorant, Boston

Kristo Gjoka

Kosta Efthim, Prodhues, Boston

Kristo G. Prifti, Restorant Brooklyn

Stavro Lazi, Groseri, Boston

Hary George

George Vasil, Dyqan frutash, Boston

Nisi Vasil

Pandi A. Zisi, Transport fruta, Boston

Lazi A. Zisi

Uilliam J. Bolena, Riparim shtëpish, Boston

Krist G. Botka, Groseri, New York

John Adams, Groseri-Hotel, New York

Spiro A. Thoma

Asim Dino Nivica, Rest.- Hotel 14 dhoma. Biddeford

Jani Melovani, Kafene, Biddeford

Pali Ktona

Fani Skwnde

Kadri Mosho, Kafe-Restorant, Boston

Pule Nivica

Rexhep Vinçani, Restorant, Detroit

A. Faniko, Groseri, Detroit

L. Louka

Vllez. Dimitri, Konfeksionime, Detroit

Nikollaq Q. Chako, Laborat. Kim.-Bioll., New York

Peter Paze, Groseri, Boston

Koli Paze

Pandi Ratsey

Kane Kallarati, Zyrë Sigurimesh, Boston

Vangjel Th. Orgocka, Groseri Çikago

Ramo Cika, Ripar. Radio, Motorë, New York

Koço M. Cekani, Groseri, Boston

Naim Shapllo Bekeri, New York

Koli V. Fano, Groseri, Boston

Rako Theodhor, Groseri, Boston

Vllez. Bendo, Restorant, Jamestown

Leo Telly, Groseri, Jamestown

Andon Ford, Groseri, Jamestown

James Vishnja, Groseri, Jamestown

Grigor Gjeçka, Groseri, Jamestown

Themel Sotir, Groseri, Jamestown

Hary Harito, Groseri, Jamestown

Bill James, Hotel, Jamestown

John Van, Groseri, Jamestown

Hary Chala, Groseri, Jamestown

Luka Lubonja, Groseri, Jamestown

Louis Krist Thoma, Groseri, Jamestown

Peter Thoma, Groseri, Jamestown

Haki Chika, Groseri, New York

Zylfo Xhelo, Kafene, Biddeford

Ali Orhan Voskopi, Groseri, Philadelfia

Qamil R. Floqi, Groseri, Philadelfia

Jashar Xh. Petrusha, Groseri, Philadelfia

Qemal D. Roshanji, Groseri, Philadelfia

Riza Floqi, Restorant, Boston

Fehim Plasa

Riza Sali Pulaha, Groseri, Boston

George Stevens, Groseri, Boston

Naum Blushi

Hamdi Bilishti, Restorant, Detroit

Ismail Dërsniku

Mustafa B. Korca, Groseri, Detroit

Hysen Qatromi, Restorant, Detroit

Ibrahim Shpata

Fadil I. Përmeti, Restorant, Detroit

Hamdi Qelepiri, Restorant, Detroit

Sali Voskopi

Qerim Mborja

Xhelal D. Babani, Restorant, Detroit

Estref Nezir, Restorant, Detroit

Islam Ilmi Vërleni, Dyqan shitje lule, Detroit

Resul Shkëmbi, Restorant, Detroit

Haki Kozeli

Haxhi Hasan

Qiriako Qiraxhi

Kosta Peter, Groseri, Detroit

Selman Hajrulla Vashtëmia, Restorant, Philadelfia

Abaz Poloska, Restorant, Ohio

Shefqet Cetiroku, Restorant, Waterbury

Xhemal M. Bilishti

Zeto Kaso, Groseri, Natick

Halil Bozgo, Restorant, Boston

Eqerem Bilishti, Restorant, Boston

Ismail Shëndediell

Jamer Viso, Groseri, New York

George Andon

Ilo Koli

Mevlan Sinani, Fermë, East-Pitsburg

Bektash A. Bracani, Restorant Vaterbury

Hysni Sh. Graca

Shahin N. Vishocica

Emin Menkulasi, Restorant, Waterbury

Qenan Islami

Nuri Mançurishti, Kafene, Waterbury

Zalo Ali, Groseri, Canton

Dalip A. Pepellashi

Emin R. Zëmblaku, Restorant, Detroit

Fejzi Arif Korça, Restorant, Detroit

Nuri Mborja Kafene, Detroit

Hasim Ravoniku, Restorant Brooklyn

Rauf Grapshi, Groseri, Detroit

Daman Xhemal, Restorant, Waterbury

Rexhep Zëmblaku, Restorant, New York

Abaz Poloska, Groseri Monsfield

Qamil Poloska

Eqrem Shaban Korça Kafene, Detroit

Tefik Hasan, Restorant, Darby

Qani V. Vranishti, Restorant, New York

Rexhep V. Vranishti

Sali A. Korça, Restorant, Detroit

Hasan V. Melova, Restorant, Detroit

Eqrem V. Bilishti

Hamdi Sh. Qelepir

Muhamet A. Zagari, Groseri, Detroit

George A. Katundi

Avdi A. Selenica

Jace S. Selenica

Rexhep Zëmblaku, Restorant, Detroit

Tefik T. Korça, Restorant, Detroit

Ismail A. Ravoniku

Xhafer Ymer Pojani, Restorant, Waterbury

Xhemal D. Babani

Riza Y. Floqi, Restorant, Detroit

Ali S. Floqi

Fadil I. Përmeti, Restorant, Detroit

Safet Piro

Vehim Zeko, Restorant, New York

Emin H. Koshnica, Kafene, Waterbrburg

Sali Azem, Restorant, Manchester

Xhemal Telha Vishocica

Ali Selim Graca, Restorant, Brooklyn

Kasëm Elbasani, Groseri, Philadelfia

Abdyl Vërleni, Groseri, Brooklyn

Myfit A. Vërleni, Restorant, Brooklyn

Jashar M. Vishocica, Restorant, Brooklyn

Veiz Memisha Turhani, Soda Fontana, Brooklyn

Hamit Stërmolli, Klub ,Brooklyn

Nasi Tanko, Restorant, Webster

Olga Miti Adam, Groseri, Natick

Spiro H. Kaçka Shtypshkr.”Shqiponja”, Boston

Theodhor M. Greço, Groseri, Natick

Jim Koburi, Restorant, Çikago

Peter Nikolla, Dy berberina, Çikago