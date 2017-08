Nesër shpallet qeveria e re, çfarë do ndodhë në Asamblenë e PS-së

Ditën e nesërme, pikërisht ë dielën e fundit të gushtit, Partia Socialiste do të mbledhë Asamblenë e saj, ku kryeministri Edi Rama do të shpallë qeverinë e re, pas zgjedhjeve të 25 Qershorit. Lajmin e ka konfirmuar vetë Rama dy dite me pare gjatë një takimi me ambasadorët e Shqipërisë në botë.

Edi Rama dhe Niko Peleshi në cilësinë e kryetarit të grupit të punës për reformën në administratë do të prezantojnë të dielën përpara asamblesë socialiste formatin e qeverisë së re. Burime nga grupi i punës bëjnë me dije se skeleti i qeverisë së re është në përfundim dhe se disa ministri do të shkrihen në një duke i rishpërndarë përgjegjësitë. Parlamenti pritet të mblidhet në 7 shtator, ditën e enjte. Emrat e propozuar nga Rama duhet të ketë marrë “bekimin” e Metës si President për ekipin e ri, i cili duhet t’i dekretojë ministrat përpara se seanca parlamentare e 7 shtatorit t’i votojë ata duke i vendosur zyrtarisht në detyrë.

Rendi i ditës në Asamblenë e PS nesër:

Çelja e punimeve te Asamblesë nga kryetari i Asamblesë dhe Sekretari i Përgjithshëm, Gramoz Ruci; Miratimi i rendit të ditës

Raporti i grupit të punës për veprimtarinë parlamentare –Taulant Balla (7min)

Raporti i Dëgjesave Publike, përmbledhja e 12 qarqeve – Milva Ekonomi (7min)

Raporti i Grupit të Punës për Ristrukturimin e institucioneve –Niko Peleshi (7min)

Raporti i Grupit të Punës për Lehtësimin e Procedurave Burokratike ­Arben Ahmetaj

(7min)

Bilanci i zgjedhjeve 2017 dhe Raporti i Grupit të Punës për Organizimin dhe

Koordinimin Elektoral të PS (7min) ­Blerina Gjylameti

Miratimi i projektvendimit për zgjedhjet e reja në parti

Fjala përmbyllëse nga Kryetari i partisë ­ Bilanci politik i 25 qershorit dhe sfidat e mandatit të ri