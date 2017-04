Nëse do që fëmija të jetë i suksesshëm, mësoi këto 3 gjuhë

Tri gjuhët që fëmijët duhet të mësojnë, për të krijuar një jetë më të mire, janë zbuluar nga një studim i ri.

Studimi pretendon se frëngjishtja, gjermanishtja dhe gjuha Mandarin (gjuha e Kinës, Tajvanit, Singaporit) janë gjuhët që do t’i japin fëmijëve mundësi më të mira në të ardhmen.

Këto tri gjuhë janë trampolinë për të mësuar edhe shumë të tjera, që kanë lidhje me rrënjët e tyre.

Studimi është kryer nga “Heathrow, the Centre for Economics and Business Research and Opinium”.

Autorët e studimit shprehen se besojnë “se mësimi i gjuhës është jashtëzakonisht i dobishëm për zhvillimin e fëmijëve dhe është një investim i vërtetë për të ardhmen e tyre”.

Pasi fëmijët të cilët janë të ekspozuar ndaj gjuhëve të ndryshme bëhen më të vetëdijshëm për kultura të ndryshme, njerëz të tjerë dhe pikat e tjera të mendimit.