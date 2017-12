Në mikpritjen e shoqatave shqiptare të Trevizos

Nga Ndue Lazri

Disa muaj më parë kisha takuar në Rovereto një burrë shtatlartë e flokbardhë, që kishte ardhur që nga Treviso në festën e Kambanës së Paqes. Më patën bërë përshtypje maturia dhe pjekuria e tij, urtësia tipike malësore në ndejtje e në kuvend. Ishte Selim Musaj, kryetar i shoqatës UNIKOMB me qendër në Treviso, por që i ka degët e saj në shumë shtete të ndryshme dhe në disa qytete të Shqipërisë. Kur u takuam në Treviso, kishte vetëm pak kohë që ishte krijuar Federata Nazionale e Shoqatave Shqiptare në Itali (FNAI) dhe me disa kolegë kishim shkuar për të zgjeruar rrjetin e Federatës edhe me shoqatat trentine. Selimi na ftoi të shkonim edhe në Treviso. Këtë ftesë na e kishin bërë edhe dy anëtaret e Këshillit drejtues të Federatës, Erida Çela Përlala që drejton një shoqatë në Padova dhe Edi Xhyheri që drejton shoqatën “Lidhja e Prizrenit” në Treviso.

Dhe ja ku u paraqit rasti që bashkë me kolegët e miqtë e mi Hamit Çorrogjafi, Klodian Cami, Tonin Nikolli, Ndue Shabaku, Bruna Diko e Margarita Nikolli të ngjiteshim për të marrë pjesë në dy festa të bukura të organizuara nga shoqatat shqiptare të Trevisos. Ato u bënë në dy ditë të ndryshme të fundjavës që mbyllte muajin e janarit.

CONEGLIANO

Takimin e parë me shoqatat trevisane e patëm në Conegliano, qytet në periferi të Trevisos. Them me shoqatat, sepse, ndonëse ishte shoqata UNIKOMB që festonte 5-vjetorin e krijimit të saj, nuk ishin të pranishëm vetëm anëtarët e saj, por edhe anëtarë, aktivistë e simpatizantë të të gjitha shoqatave të tjera, edhe nga qyteti fqinj i Padovas. Madje, këngëtarja Shemsie Gashi, e cila do të ishte protagonistja e koncertit dhe atmosferës festive me interpretimet e saj bashkë me këngëtarin e instrumentistin Gjin Shani, kishte ardhur që nga Austria. Lokali, që është pronë e familjes shqiptare Zhuri, mbushet dalëngadalë me pjesëmarrës në festë, ndërsa tingujt e muzikës shqiptare ftojnë me atmosferën e gëzueshme që krijojnë. Ndjehemi përnjëherësh në ngrohtësinë e mikpritjes tradicionale shqiptare. Këngët dhe kostumet popullore karakteristike të valltarëve na bëjnë të ndjehemi si në trevat veriore të Shqipërisë. Edhe urimet e mirëseardhjes kanë atë epizëm të mikpritjes së maleve. Ambienti është i zbukuruar me flamurin kombëtar e qeleshja e bardhë si plis prej dëbore mbahet me krenari në kokë jo vetëm nga burrat, por edhe nga fëmijë e edhe nga gra si Erida, apo poetja dhe aktivistja e palodhur e çështjes kombëtare Vitore Stefa Leka.

Selimi, në rolin e zotit të shtëpisë, ju uron mirëseardhjen të pranishmëve dhe, neve, si mysafirë më të largët, na ofron kryet e vendit. Pastaj e merr fjalën sekretarja e përgjithshme e UNIKOMB-it, Erida Çela Përlala. E martuar me një malësor prej Mirdite, por edhe e ushqyer me ndjenja të thella kombëtare, ajo vesh me kënaqësi qeleshen e bardhë apo xhamadanin me shqiponjë. Erida përshkruan rrugën e suksesshme pesëvjeçare të shoqatës, flet për shtrirjen e degët e UNIKOMB-it edhe në Kosovë, Londër, Stokholm, Slloveni, Austri, Gjermani, SHBA e deri në Australinë e largët. Idea që i bashkon anëtarët e aktivistët e shoqatës dhe të degëve të saj, është çështja kombëtare, uniteti kombëtar, bashkimi i trojeve shqiptare. Këtë temë e evokojnë edhe shumë nga këngët që interpretohen, apo krijimet letrare si ato të Vitore Stefa Lekës, Mardena Kelmendit, Miradie Avdullahit e të shumë të tjerëve.

Pesëvjetorin e shoqatës e përshëndesin herë pas here shumë nga të ardhurit. Dikush reciton një poezi, dikush lexon një mesazh përshëndetjeje ardhur nga larg, dikush thotë dy fjalë zemre në këtë përvjetor që i bashkon të gjithë. Pastaj këngët e Shemsie Gashit gërshetohen me vallet e bukura popullore. Bën përshtypje mes grupit të valleve një burrë rreth të pesëdhjetave që vallëzon me shkathtësinë, energjinë dhe elegancën e një të riu. Përballë tij një vajzë e qeshur që di t i përgjigjet me të njëjtën elegancë. Valltari është Imri Osmani nga Ferizaj. Kurse vajza është e bija, që e ka trashëguar nga i ati talentin dhe pasionin për vallen popullore. Quhet Gentjana.

Orët kalojnë këndshëm. Në lokal shtrohet dreka me prodhime të kuzhinës tradicionale shqiptare. Ndjehemi si në sofrat bujare malësore. Në fund, mjeshtrja e kuzhinës, Antoneta, një grua fisnike, afrohet të na përshëndesë me dashurinë e një nëne e me dinjitetin e një zonje të vërtetë shtëpie. Festa e filluar në drekë vazhdon deri në orët e vona të mbrëmjes. Valltari i palodhur Imri, me të bijën, për orë të tëra janë protagonistë të një feste që risjell aq bukur vlerat e traditave dhe të folklorit tonë, por edhe ndjenjat e atdhedashurisë, aq të kultivuara nga shoqata që feston 5-vjetorin e krijimit.

PADERNO

Të nesërmen, një aktivitet tjetër i bukur na priste në qytezën Paderno në periferi të Trevisos. Këtë radhë salla është e mbushur me krijues të ardhur edhe nga larg, me aktivistë e simpatizantë të shoqatës “Iliria” e të shoqatës “Lidhja e Prizrenit”, si dhe nxënës të shkollave. Veprimtaria është quajtur orë letrare, e titulluar në mënyrë simbolike “Flaka e Janarit”. I zgjedhur bukur ky titull, sepse me janarin organizatorët dhe ideatorët e veprimtarisë kanë ditur të lidhin emrat e shumë luftëtarëve e martirëve të Kosovës që kanë rënë për çështjen kombëtare. Kjo flakë e ka prushin e saj që në 17 janarin e vitit 1982, kur u vranë nga dora agjenturore Jusuf e Bardhosh Gërvalla dhe Kadri Zeka në Gjermani. Përsëri janari do të përgjakej në ditën e tij të fundit në vitin 1997, kur u vranë tre dëshmorë të tjerë Zahir Pajaziti, Hakif Zejnullahu dhe Edmond Hoxha. Ishte 21 janar 2006, kur ndërroi jetë për të kaluar në përjetësi poeti, shkrimtari dhe ideatori e arkitekti i shtetit të Kosovës, Ibrahim Rugova.

Ndaj janari e mban të ndezur flakën e tij e kjo flakë ngroh vargjet e shumë e shumë krijuesve, por edhe zemrat e nxënësve të shkollave që recitojnë poezi në këtë orë letrare.

Ndër krijuesit e shumtë në sallë, është i pranishëm edhe poeti Agim Desku, që ka ardhur nga Peja. Ai është fitues i disa çmimeve kombëtare e ndërkombëtare me krijimtarinë e tij, e pavarësisht viteve të tij, reciton me flakën e një shpirti rinor vargjet që evokojnë aq bukur figurat e paharruara të janarit. Recitojnë edhe krijues të tjerë si Tonin Nikolli, kryetar i shoqatës së Shkrimtarëve e Artistëve Shqiptarë në Itali, ardhur nga Verona. Por recitojnë edhe Mardena Kelmendi, e Beqir Cikaqi, që janë ndër organizatorët e kësaj veprimtarie, Bari Dervishllari e Miradie Avdullahi, Tevide Bislimi e Edona Thaçi, recitojnë me pasion edhe nxënësit Dëfrim Shaqiri, Dafina Cikaqi e Gentiana Përzhaku. Fjala artistike depërton në zemrat e pjesëmarrësve, duke e bërë takimin një eveniment të këndshëm, për të cilin gazetari Florim Zeqa thotë që do të bëhet traditë për shoqatën “Iliria”. Kryetarja e shoqatës, Ermira Zhuri, edhe pse vetë ushtron profesionin e avokates, është e pasionuar pas veprimtarive të tilla krijuese e kulturore dhe bëhet mbështetëse e fuqishme e tyre.

Në tavolinën e panelit të drejtuesve janë ekspozuar shumë libra. Disa prej tyre u dhurohen shkollave. Krijuesit shkëmbejnë libra midis tyre. Mua më vijnë njëherësh librat e Vitore Stefës, Beqir Cikaqit e Miradie Avdullahit. Edhe ky shkëmbim vlerash artistike e bën më të ngrohtë atmosferën e aktivitetit, i lidh më shumë krijuesit me njëri-tjetrin dhe i jep kuptim më të gjerë orës letrare.

***

Pas kënaqësisë së dy aktiviteteve, një shëtitje në qytetin e bukur të Trevisos ia shton poezinë fundjavës midis shoqatave trevizane. Rrugët karakteristike, sheshet të rrethuar me pallate të bukura mesjetare, kanalet që të kujtojnë Venecian, por këtu ujrat janë më të kulluara e të vrullshme dhe rrjedhin poshtë shelgjeve lotues, shijimi i prodhimeve të kuzhinës e pastiçerisë së zonës, bëhen kartvizitë që fton për tu rikthyer sërish këtyre anëve. Tashmë kemi më shumë miq e një shoqatë të re që kërkon të aderojë në Federatë, atë me emrin e bukur “Iliria”.