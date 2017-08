Ndërhyrja më brutale në historinë e futbollit (VIDEO)

anë mbushur plot 11 vite nga ajo që konsiderohet si ndërhyrja më brutale në historinë e futbollit.

Mendes u përplas pa ndjenja me reklamat anës fushës dhe u desh oksigjeni së bashku me transportimin në spital që portugezi të merrte veten.

Për këtë ndërhyrje brutale, arbitri e ndëshkoi vetëm me karton të verdhë Ben Thatcherin, por më pas lojtari u ndëshkua me 6 ndeshje pezullim nga vetë klubi i tij, ndërsa Federata Angleze e Futbollit e dënoi me 8 ndeshje pezullim.