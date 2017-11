Nuk kanë të sosur incidentet që i ndodhin Gigi Hadid, qoftë në pasarelë apo edhe në rrugë. Supermodelja e njohur teksa linte apartamentin e saj në Manhattan, është penguar në rrugë, por fatmirësisht e ka mbajtur motra e saj e vogël Bella.

Gigi ishte e veshur me një fustan të artë Zuhair Murad, dhe me siguri gjatësia e fustanit e ka penguar bukuroshen.

Për fatin e saj të mirë e ka mbajtur e motra, pasi nëse do kishte rënë do të ishte vrarë keq. Pastaj do i grisej edhe fustani i artë…