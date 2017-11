Monika Kryemadhi, edhe pse është vështirë të gjesh një kohë kur ka qenë e tërhequr nga politika, këtë periudhë, në krye të LSI-së, është më aktive sesa kurrë.

Ka sulmuar disa herë madje, nga pozicioni i kryetares së partisë në opozitë, Edi Ramën, megjithatë asnjëherë më parë ajo nuk kishte folur për marrëdhënien dhe mendimin që ka për bashkëshorten e Kryeministrit.

Mbrëmë në programin Debat, në Channel One, Kryemadhi ka zbuluar që e respekton Linda Ramën, edhe pse ia kupton pozicionin e vështirë të bashkëshortes së Kryeministrit, që Monika e ka provuar dhe vetë vite më parë, në moshë shumë të re.

“Unë kam marrëdhënie normale me Lindën. Përpara disa ditësh u përshëndeta me të. E vlerësoj për profesionin që ka. E mirëkuptoj për pozicionin e vështirë e të qenit bashkëshortja e zotit Rama. Në atë që ajo përfaqëson si individ, e vlerësoj dhe e respektoj”, është shprehur Kryemadhi.

Teksa u fol për marrëdhëniet e saj me personazhe të ndryshëm të politikës, erdhi radha dhe te Ilir Meta, Presidenti i Republikës. Aty zbuloi që në krevat, megjithatë, ai është bashkëshorti i saj dhe jo politikani. “Kur jam në krevat me Metën, nuk flasim për politikë”, ka thënë ajo duke treguar që bisedat rrotullohen rreth fëmijëve dhe dashurisë së tyre. Ndërkohë, nuk ngurroi të vlerësonte profilin e politikanit të Ilir Metës duke thënë që ai do të jetë një nga presidentët më racionalë.

Ajo vlerësoi filozofinë e tij për mbajtjen e fjalës së dhënë.