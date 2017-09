Monika Kryemadhi, fjalë të ndjera për Gjovalin Kadelin në dasmën e djalit: Prania jote është kudo

I dashur Gjovalin, ti nuk je sot këtu me ne fizikisht. Por prania jote është kudo në këtë ditë të veçantë për djalin tënd të madh, te çdo familjar, te miqtë e shokët që po gëzojnë për martesën e Adit dhe Erjelës, te nëna Liza që i sheh fëmijët e tu që gëzojnë dhe martojnë vëllain e tyre, te Lirida, Adela dhe i vogli, Iridiani, që nuk është më i vogël, por burrë, që na priti të gjithëve sipas tradites që ti i mësove . Të të trashëgohet djali Gjovalin. Jam e bindur që po e sheh nga lart dhe po gëzon. 🙏🏻🙏🏻

A post shared by Monika Kryemadhi (@monika.kryemadhi) on Sep 3, 2017 at 5:56am PDT