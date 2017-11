Mogherini shmang pyetjen për Tahirin: Ka progres në luftën ndaj drogës

Në kuadër të takimit të Këshillit të Stabilizim-Asociimit, shefja e Politikës së Jashtme të BE, Federica Mogherini ka zhvilluar një takim me ministrin e Jashtëm shqiptar, Ditmir Bushati.

Në konferencën e përbashkët për shtyp, Mogherini ka konfirmuar angazhimin për integrimin e Shqipërisë në BE dhe rëndësinë e reformave që Shqipëria po kryen, sidomos ajo në drejtësi.

“Kjo reformë është një çelës shumë i rëndësishëm i integrimit të Shqipërisë. Është një proces transformues dhe që shërben për shumë sektorë si biznesi, etj. Këtu ka shumë vend për përmirësim për të arritur potencialin e plotë, prandaj i kemi dhënë rëndësi kësaj reforme”, ka thënë Mogherini.

Ajo ka përgëzuar institucionet shqiptare që kanë nisur këtë reformë dhe ka garantuar për vijimin e mbështetjes nga KE për implementimin e saj.

Teksa ka vlerësuar rolin e luajtur nga Shqipëria në Ballkan, shefja e diplomacisë amerikane ka nënvizuar se, viti i ardhshëm mund të jetë një shans për vendet e rajonit.

“Jemi dakord që viti 2018 do të jetë një mundësi unike për rajonin në tërësi dhe Shqipërinë, që të përparojë në rrugën e integrimit. Jam e sigurt se presidenca bullgare e BE-së do të punojë ngushtë me rajonin. Jam e bindur se Shqipëria mundet dhe do t’i përdorë 6 muajt e ardhshëm për të bërë hapa kyçe”, ka shtuar Mogherini.

Ndërkohë gazetarja Erisa Zyka kërkoi që të mësojë nga kryediplomatja e BE se si e komenton vendimin e mazhorancës për të mos lejuar arrestimin e ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri.

E pyetur nëse kjo tregon vullnet në luftën ndaj drogës, Mogherini tha se nuk komenton veprimet hetimore.

“Siç e thashë, këtu në Bruksel dhe në Tiranë, kultivimi i drogës duhet trajtuar në mënyrë serioze, me gjithë mbështetjen politike, që të ndodhë në mënyrë serioze. Siç e nxori në pah ministri, dhe siç jeni në dijeni, agjencitë ligjzbatuese po bashkëpunojnë me vendet anëtare, dhe me Guardia di Financian. Është rregulli im i artë që të mos komentoj për hetime që vazhdojnë. Nuk është korrekt, jo vetëm në vendin tim, por edhe në vendet e BE. E respektoj dhe vlerësoj punën e gjyqësorit. Kultivimi dhe trafiku i drogës është një prioritet jetik. Shikoj vendosmëri, duke marrë parasysh bashkëpunimin që kemi, shoh hapa përpara dhe vullnet politik. Sigurisht që duhet të shohim rezultate të qarta. E them këtë jo se është një kusht i BE-së, por është e nevojshme për vendin tuaj. Krahasuar me vitin e kaluar ka pasur progres, por duhet konsoliduar dhe duhet të vazhdojë,” tha ajo.

Kurse kryediplomati shqiptar Ditmir Bushati tha se pyetja e Zykës kishte më shumë koment se pyetje brenda.