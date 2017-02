Misteri Lahm: Çfarë fshihet pas dorëheqjes së tij?

Dorëheqja e kapitenit të Bayern-it, Philipp Lahm ka shtuar akoma më shumë retë e zeza në Mynih.

Pas ndeshjes në Kupë me Wolfsburg-un (1-0), mbrojtësi gjerman dje njoftoi zyrtarisht se në fund të këtij sezoni do të varë këpucët në gozhdë, edhe pse kontrata e tij aktuale me klubin përfundon në qershor 2018.

Siç zbuluan edhe mediet, 33-vjeçari gjithashtu ka refuzuar të bëhet drejtor sportiv, duke iu “frikësuar” një detyre të tillë fill pas largimit të tij nga futbolli aktiv.

“Bild” shkruan se Lahm ka plane të qarta për të ardhmen e tij. Arsyeja pse ai ngurron të bëhet pasues i Matthias Sammer-it është se synon të diskutojë në të njëjtin nivel me drejtuesit legjendarë të Bayern-it, Uli Hoeness (presidenti) dhe Karl-Heinz Rummenigge (shefi ekzekutiv).

Vetë këta të fundit e kanë thënë disa herë se Lahm është njeriu ideal për të marrë një post të lartë në klub, por duket se nuk e prisnin që kampioni i botës të merrte një vendim tërësisht personal. Ai do të bëhet drejtues i lartë i klubit.

Pas fitores me “Ujqit”, presidenti Hoeness u shfaq paksa i paqartë në medie, teksa pranoi se nuk ka qenë i informuar për vendimin e kapitenit.

“Ai nuk më ka treguar gjë”, – u shpreh numri 1 i rekordmenëve. Të kundërtën tha Lahm. “Kam njoftuar personin përgjegjës”, – siguroi ai, me siguri duke iu referuar Rummenigge-s. Mister i madh, edhe pse pas disa minutash në sajtin zyrtar të Bayern-it u publikua largimi i kapitenit.

Punët në Mynih nuk po shkojnë mirë në fushë dhe as jashtë saj…