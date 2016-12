Aktualisht po kalon disa ditë pushimesh me familjen e saj dhe Sofia Vergara vendosi të përshëndesë të gjithë ndjekësit që ka në rrjetet sociale me një foto ku pozon me kostum banje.

Aktorja 44-vjeçare tregoi format e saj të mrekullueshme dhe e shoqëroi foton me diçiturën “Mirëmëngjes”.

Sofia ka lindur në Kolumbi dhe është bërë e famshme falë serialit “Modern Family”.