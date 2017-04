Mirëmbajtja e lulishteve, DPN1 nismë për lyerjen e stolave bashkë me fëmijët

Paralelisht me aksionin vullnetar të pastrimit të Tiranës, Drejtoria e Përgjithshme Nr.1 e Punëtorëve të Qytetit, Bashkia Tiranë ka ndërmarrë një tjetër nismë, këtë herë për lyerjen e stolave në lulishtet e kryeqytetit. Aktiviteti u fokusua në lulishten pranë stadiumit ‘Selman Stermasi’, si një nga më të frekuentuarat në kryeqytet, ku administrata e DPN1 u angazhua për lyerjen e të gjithë stolave. E veçanta e këtij aktiviteti ishte fakti që kësaj nisme iu bashkuan edhe fëmijët e punonjësve të administratës së DPN1.

“Ne sot jemi këtu jo thjesht si punonjës të administrates, por si qytetarë dhe prindër; për të qenë ne të parët modeli dhe shembulli i kujdesit që duhet treguar çdo ditë ndaj stolave, apo koshave të vendosura në lulishtet e qytetit. Tirana na përket të gjithëve, ndaj dhe së bashku kështu si sot, të rritur dhe fëmijë ,të kujdesemi për qytetin pasi është shtëpia jonë e përbashkët”, u shprehën punonjës të DPN1.

Me gjithë kujdesin e vazhdueshëm të punonjësve të DPN1, herë pas here ka raste të dëmtimit të stolave nga qytetarë të papërgjegjshëm, edhe pse kjo dukuri është më e shpeshtë në zonat larg qendrës. Mirëmbajtja e lulishteve dhe stolave është në fokus të punës se DPN1, sidomos gjatë stinës së verës, periudhë kur edhe qytetarët i frekuentojnë më shpesh këto ambiente.

Gjatë gjithë kohës DPN1 është në gatishmëri për të zëvendësuar stolat e dëmtuar apo instaluar stola të rinj, ku sipas statistikave të nxjerra nga sektori i gjelbërimit pranë kësaj drejtorie, më 2016-ën janë vendosur 249 stola dhe 551 kosha kudo nëpër Tiranë. Ndërsa puna për këtë vit do të vijojë me ritme edhe më të larta ku sipas parashikimeve në të gjithë Tiranën deri në fund të 2017-ës do të shtohen afro 2 mijë stola të rinj dhe 1480 kosha.