Ministri Tahiri tregon se si po i torturon mësuesit (VIDEO)

Partia Demokratike akuzoi sot kryeministrin Edi se po përdor politikisht mësuesit e vendit.

Duke iu referuar drekës së një dite me parë në Kombinat të ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri, Luçiano Boçi, tha se edhe sot me urdhër partie mësuesit e Kamzës po rreshtohen me pjata para për të përtypur propagandë e fushatë elektorale pa hesap.

Akuzave iu është përgjigjur vetë ministri Tahiri nga Kamza.

Tahiri ka postuar një video nga festa me mësuesit e Kamzës ku shkruan me ironi: “Live me mesueset dhe mesuesit e Kamzes. Gezuar festat :)Sigurisht, sipas SHQUPit, jo vetem jane mbledh me zor, por edhe po kercejne me zor….”.