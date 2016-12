Ministri Tahiri falënderon Bashën

Ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri ka falënderuar nga foltorja e Kuvendit kreun e PD-së, Lulzim Basha.

Numri një i Ministrisë së Brendshme tha se policia ka bërë një punë të mirë, në lidhje me arrestimin e grabitësit të një makine, i cili ngriti armën ndaj efektivëve.

“Falënderoj Lulzim Bashën që kreu i PD-së shkoi në spital dhe vizitoi efektivin e plagosur, si dhe i dha mbështetje policisë në luftën ndaj krimit”, deklaroi Tahiri.

Sipas tij edhe kriminelët e tjerë, mes tyre Klement Balili do të arrestohen në orët apo ditët në vijim.

“Tani, ndryshe nga koha kur ishit ju në Qeveri, kriminelët nuk ikin më në drejtim të paditur. Nuk ka më që bën ç’të duash në këtë vend, i kalon edhe nën hundë policisë dhe nuk merresh vesh. Edhe ata që ju i përmendni emrin, Balili me shokë, të jeni shumë të bindur që është vetëm çështje orësh dhe ditësh derisa të kapen, sepse në këtë vend, me këtë Qeveri dhe këtë polici, nuk ka asnjë nga ata kriminelë që thoni ju që mund të mbetet larg nga duart e drejtësisë. Ky është dallimi ynë i madh me policinë që ishte dje”, deklaroi ministri Tahiri.