Ministri e padit në prokurori, reagon Dritan Ylli: Më 26 qershor do ikësh me turp nga puna

Pas kallëzimit që Ministria e Drejtësisë ka bërë në prokurori për deputetin e LSI-së, njëherësh edhe kandidat për deputet, Agron Çela, kandidatin tjetër për deputet në Shkodër Dritan Ylli si dhe koordinatorin e Lëvizjes Socialiste për Integrim në Malësinë e Madhe Ardit Hotaj ka reaguar kandidati i LSI në Shkodër, Dritan Ylli.

Sipas Ministrisë së Drejtësisë, të tre këta persona, dyshohet se janë të përfshirë në skemën e mashtrimit me emërimet në burgun e Shkodrës, i cili ende nuk është hapur.

Nëpërmjet një statusi në Facebook, Ylli është shprehur se ministri Bardhi do të jap llogari në prokurori për shkarkimet e paligjshme që po bën.

Më tej kandidati i LSI shkruan se gjithçka thuhet për LSI, është një sajesë për të fshehur gjendjen e PD në Shkodër.

Statusi i Dritan Yllit

Nje sqarim per ministrin Bardhi, te paditur per shkelje te ligjit !

Genjeshtrat, shpifjet dhe mashtrimet e Ministrit te Drejtesise, s’mund te fshehin gjendjen katastrofike te PD ne Shkoder, te krijuar nga perjashtimi i figurave kryesore te saj !

Gjithshka thuhet ne adrese te kandidateve te LSI ne qarkun Shkoder, eshte vetem nje sajese e turpshme dhe nje spekullim, pas te cilave kerkon te fshihet ministri i paditur per shkelje te ligjit.

Ministri i Drejtesise do te jape llogari per te gjithe shkarkimet e paligjshme qe po ben, per te cilat duhet te paraqitet te jape shpjegime ne Prokurori !

Me 26 Qershor ai do te ike me turp nga puna dhe te gjithe te pushuarit padrejtesisht nga ai, do te rikthehen ne vendet e punes.

LSI nuk e ndal nga askush vrullin e saj drejt forces se pare, te dielen e ardhshme dhe nuk bie pre e presioneve apo shantazheve mashtruese te asnje tekniku apo politekniku, kudo qofte ai !