Meta dekreton datën, më 9 shtator seanca e parë e Parlamentit: A do ta drejtojë Berisha?

Seanca e parë parlamentare për legjislaturën e re do të mblidhet më 9 shtator, në orën 10.00.

Presidenti Ilir Meta ka dekretuar këtë datë për Parlamentin e ri të dalë pas zgjedhjeve të 25 qershorit.

Sipas rregullores, seanca e parë drejtohet nga deputeti më i vjetër në moshë, e nëse ai refuzon, nga pasardhësi i tij.

Por e veçanta është se deputeti më i vjetër në sallë është Sali Berisha.

Detyra e drejtuesit të seancës së parë është që të ngrejë një sekretariat prej tre deputetësh të cilët bëjnë verifikimin formal të mandateve (të deputetëve), të cilët më pas bëjnë betimin.

Por do të pranojë Berisha që ta seancën e parë të parlamentit?

Edhe në vitin 2013 ishte e njëjta situatë.

Ish-kryeministri refuzoi të hapte legjislaturën në 2013, pak muaj pas humbjes dhe rënies së qeverisë së tij.

Në atë kohë, deputeti që drejtoi seancën ishte Namik Dokle, politikani më i madh në moshë pas Berishës… por kësaj here Dokle është jashtë parlamentit dhe do të jetë interesante të shihet se kush do ta drejtojë parlamentin.