Mesazhi prekës i vajzës së gjyqtares: Sakrifikoi çdo gjë për të na hequr nga “ai plehra”

Ka reaguar për herë të parë vajza e gjyqtares Fildes Hafizi, e vrarë një ditë më parë nga ish-bashkëshorti i saj.

Melisa Hafizi e cilëson nënën e saj si heroinë, ndërsa nuk e fsheh zemërimin me babain.

MESAZHI I PLOTE

Dje kam humbur personin me te rendesishem ne jeten time . Mami im ishte heroina ime , perendesha ime. Ajo ESHTE njeriu me i mrekullueshem i kesaj bote dhe KURRE ne kte bote sdo te kete njeri si ajo me ne kete bote. Ajo sakrifikoi cdo gje per ne duke perfshire jeten qe te na hiqte nga ai plera . Pavarsish cdo gjeje ajo fliste mire per te PAVARSISHT CDO KAFSHERIJE QE KEMI JETUAR NE ATE SHTEPI . Ajo ishte shoqja ime e ngushte , motra ime , dashuria ime e pare ne kete bote . Kushdo qe e njihte e adhuronte kurajon forcen inteligjencen dashurine e saj per jeten dhe zemren e saj te paster . Vetem ne e dime se si rrinte me frike kur iknim CDO FUNDJAVE te i ashtuquajturi “babi” qe ka qene dhe gjithmone do te jete nje monster qe nuk meriton te marri fryme .

Kur te kujtoj mamin tim un nuk do qaj por do jem krenare per personin, heroinen qe me rriti . Dhe sado qe un nuk besoj ne zot un besoj qe ajo tani eshte nje engjell qe na ruan sepse e tille ishte dhe gjalle . Dhe ne do ja dalim do e bejm krenare dhe do behemi te denje qe te quhemi femijet e saj . Sepse ajo eshte forca jone dhe pse nuk esht me mes nesh .

Faleminderit te gjithve qe na u gjendet prane

– Vajza e Fildes Hafizit( Fil Des) MELISA HAFIZI