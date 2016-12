Mëria e madhe/ Prapaskenat e krisjes mes Edi Ramës dhe Janullatosit

Ditën e djeshme përveç përshëndetjeve korteziale me rastin përkatës për Krishtlindje, ra në sy një deklaratë e posaçme e presidentit Bujar Nishani ndaj kryepeshkopit të Kishës Ortodokse, Anastas Janullatos.

Ndryshe nga kortezitë e zakonshme, kreu i shtetit shqiptar vuri në pah atë që e quajti “kontribut për bashkim”.

“Sot në mënyrë të veçantë dua të shpreh gjithashtu në emrin tim dhe në emër të Institucionit që përfaqësoj vlerësimin më të lartë dhe mirënjohjen për Kishën Autoqefale Shqiptare si dhe për Kryepeshkopin Anastas për mesazhin që përcjellin, atë të bashkimit dhe jo të ndarjes, mesazhin e paqes dhe jo të urrejtjes, mesazhin e shpresës dhe jo të fatalitetit, ndaj edhe njëherë gëzuar! Gëzime dhe mbarësi për të gjithë!”– u kreu i shtetit Nishani.

Dhe dje ishin të gjithë për të uruar në selinë e Kryepiskopit: Bujar Nishani, Ilir Meta, Lulzim Basha, por mungonte vetëm Edi Rama, kryeministri i vendit.

Duke kaluar nëpër duar kronikat e 25 dhjetorit përgjithësisht vëmë re se në shumicën e rasteve Rama nuk ka shkuar personalisht në zyrën e Janullatosit.

Por çka ndodhur realisht mes Edi Ramës dhe grekut që drejton Kishën Ortodokse shqiptare që prej vitit 25 vitesh?!

Krisja më e madhe mes tyre ndodhi në një event të rëndësishëm kur u përurua Katedralja Ortodokse në qendër të Tiranës, ku morën pjesë përveç të tjerëve edhe kryekleriku i Serbisë.

Ishte 1 qershori 2014. Dhe pikërisht në atë event disa të ftuar nga Janullatosi valëvitën flamurin e Serbisë duke thërritur “Kosova është Serbi” në mes të Tiranës.

Madje Irinej dha një intervistë për Top Channel u theksoi se Kosova është si Jeruzalemi për serbët.

Dy ditë më vonë, në një darkë që kryeministri Edi Rama shtroi për kryepeshkopët e ardhur nga shumë vende, fshikulloi si Irinej-in ashtu edhe Janullatosin.

“Abuzove me mikpritjen tonë dhe u mundove të minosh diçka të shenjtë si harmonia fetare për të cilën jemi krenar, diçka që as fqinjët tanë nuk e kanë.

Ndihemi të fyer që një ditë feste e përdorët për politikë të kaluar kohe”, tha Rama duke iu drejtuar patriarkut serb. Kleriku Irinej nuk ka reaguar gjatë deklaratës së lëshuar nga Kryeministri Edi Rama. Kryeministri theksoi se komunitetin ortodoks, si çdo komunitet tjetër fetar, nuk e bashkon etnia, por besimi në Zotin pa kufij, ndaj dhe nuk duhet as ta ndajnë kufijtë etnikë e as, aq më pak, ta përfshijnë në debate të së shkuarës për kufijtë etnikë, vetë njerëzit e fesë.

Për më tepër, askush që vjen në Shqipëri si përfaqësues i një feje, nuk duhet të harrojë se ky është vendi ku bashkëjetojnë në harmoni komunitete të ndryshme fetare dhe ky vend multifetar duhet respektuar nga çdo vizitor, siç respekton çdo vizitor. Shqipëria është vendi më i gabuar për deklarata, si ato të patriarkut serb. Pas shpalljes së Kosovës shtet i pavarur, ky debat thjesht nuk ekziston më dhe deklaratat në fjalë thjesht nuk respektuan as vendin, as komunitetin ortodoks shqiptar e, padyshim, as komunitetet e tjera, duke e cenuar fatkeqësisht gëzimin për ngjarjen madhështore”.

Janullatos, si organizator i takimit e bojkotoi drekën me Edi Ramën dhe që prej asaj dite të dy patën marrëdhënie më shumë se të ndera.

Edhe pse qeveria zakonisht aktivitetet i bën në sallën e Kishës Ortodokse pasi ka akustikë dhe audio të mirë, mes tyre pati një përplasje pasi Kishës u prishi gardh rrethues me urdhër qeveritar, ngaqë ishte kaluar vija përcaktuese sipas lejes përkatëse.

Ndërkaq, një vit më vonë tensionet u rritën edhe më shumë si pasojë e Kishës së Shën Thanasit në Dhërmi, që u prish nga ana e Inspektoratit të Ndërtimit.

Kisha e quajti si shkelje e të drejtave dhe lirive fetare, kurse Rama e quajti objektin si një “haur pa leje ndërtimi dhe aspak objekt kulti”.

Por tensionet kanë vazhduar e vazhduar, pasi Kisha Ortodokse, në veçanti Janullatosi ka qenë përkrahësi më i fortë i kauzës së himariotëve të PBDNJ-së me në krye Neranxin.

Ndërkohë, Edi Rama zhvilloi një debat të fortë me Vangjel Dulen, ku tha se “kush ngatërron tezën se ortodoksët shqiptar janë grekë, luan me zjarrin”.

Këto marrëdhënie e kanë larguar Ramën nga Kisha e Janullatosit.

Në raste festash, kryeministri dërgon atje zakonisht Erion Veliajn, Blendi Klosin dhe Lindita Nikollën: një evangjelist, një musliman dhe një katolike! Dhe po zakonisht, Rama urimin e Krishtlindjes e bën nga Korça…

/tesheshi.com/